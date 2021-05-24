稱中央指示不公布足跡遭澄清 侯友宜：會遵守指引

有關中央流行疫情指揮中心表示，未下令不公布足跡，新北市長侯友宜今天說，足跡要在三原則底下才可以公布，「這是中央的指引」，會按照辦理。

侯友宜今天上午前往視察三重熱區防疫中心時做出上述表示。

侯友宜指出，這段時間新北染疫個案達1000多個，80%以上都有台北市萬華區的接觸史、活動史，若沒辦法完整找出確診個案，這一波疫情不可能短暫就平息。

他說，中央當時發布了60萬通細胞簡訊提醒民眾，目前都還在全力清這一塊，目前看起來到28日沒辦法完全做完。

針對三級警戒是否28日會調降，侯友宜表示，疫情看起來到現在為止沒有樂觀的條件，到28日可能還是在高峰期當中，所以，大家要有準備打一場長期抗疫作戰的心理準備。

他強調，新北市很多百貨公司都自主停業，包括林口outlet、宏匯廣場、環球大賣場等，這是好事，但還是呼籲民眾低度活動，非必要的營業場所，大家自主停業，讓這波疫情趕快能夠得到控制。

侯友宜昨天在防疫記者會中，對於不公布足跡可能引發民眾恐慌，強調是中央特別下令不公布，「我們遵照中央指示辦理」。但指揮中心澄清，並未下令直轄市、縣市政府不公布足跡，16日已發函直轄市、縣市政府，可依「指揮中心記者會確診個案資料發布原則」公布確診個案公共場所活動史。

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