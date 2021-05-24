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3個不明2大穩定 林右昌強烈建議三級警戒延2週

中央社 / 基隆24日電

基隆市長林右昌今天上午在記者會表示，強烈建議中央，全國三級警戒延長2週，主要原因有「3個不明，2大穩定」的考量。

林右昌表示，「3個不明」為許多確診者去向不明、許多感染來源不明和首都圈外擴散狀況不明；「2大穩定」則是校園要穩定，現在許多學生確診，貿然倉促復課，家長老師無法安心，校園恐成新的壓力破口，地方政府也會疲於奔命，另外，疫情要穩定，6月12日是端午3天連假，民眾若此時鬆懈，2週來的嚴格防疫，將會前功盡棄。

林右昌說，從這波本土疫情爆發以來，民眾都很自律，中央和地方政府也都很努力及合作，其實大家表現已經很好，但真的沒有鬆懈的本錢，因此強烈建議中央將全國三級警戒延長2週，無論中央最後決定如何，市府也會尊重，但也希望盡早確定和宣布，讓大家能做好準備。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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