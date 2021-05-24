網傳醫院把患者遺體棄在河裏 指揮中心：境外假消息

近日網路流傳「醫院太平間已經收不了那麽多患者了，只能把患者遺體棄在河裏」，中央流行疫情指揮中心今嚴正澄清，此為境外的不實訊息，企圖造謠影響我國防疫，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

副指揮官陳宗彥表示，近日發現多則疑似境外人士利用網路跳板，刻意且惡意張貼和散布不實訊息，企圖干擾我國防疫工作，指揮中心提醒民眾，這些不實訊息有「中國用語」、「簡體字」、「誇張嚴重的疫情狀況」等特性，民眾應多加注意。

指揮中心重申，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，民眾切勿輕信網路流傳的不實訊息，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科300萬元罰金。

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