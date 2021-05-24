快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

北市議員林亮君同仁1確診2篩陽 特助吳崢自爆被載走了

黃偉哲宣布 台南餐廳小吃禁內用

中央社 / 台南24日電

台南市長黃偉哲今天上午在市府防疫記者會中宣布，今天起台南市所有餐廳、小吃等業者一律停止內用，只限外帶及外送，市府也將協助商家建置接單平台，盼降低衝擊。

黃偉哲表示，原本市府評估台南市的疫情相對平穩，希望讓餐廳業者在符合中央流行疫情指揮中心規定的條件下維持可以內用，但昨天再度進行訪視抽查後，發現部分業者的配合度不是很好，隔板、梅花座等措施未徹底實施，為了防止疫情上升，決定今天起所有餐廳、小吃攤業者停止內用。

黃偉哲表示，除了強制規定外，市府也將協助商家建置接單外送體系，希望降低整體衝擊。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，今天之前台南市約有70%的餐廳及小吃攤業者不提供內用，經發局正研擬透過外送平台直接下單來外送，不管是使用A PP或是打電話，除了餐飲之外，傳統市場攤商也在規劃範圍內，方便民眾不用外出就可購買新鮮食材，預計明天會推出相關方案。

黃偉哲表示，部分民眾因外務工作性質需要在外用餐，外帶食物後若是一個人自己在戶外吃，原則上不會被干涉，但若是許多人一起吃就有群聚疑慮，近日學甲區廟壇的本土個案就是多人一起工作、喝茶聊天又不戴口罩，還是希望民眾能多配合。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

美食之都台南即日起餐廳、小吃全面停止內用改外帶

台南確診個案去過這個地方引發恐慌 衛生局電話被打爆

勸未戴口罩竟遭吐口水 網籲「直接開罰」黃偉哲回應了

假消息？網傳台南未戴口罩直接開罰 黃偉哲：仍先勸導

相關新聞

醫療量能不足 指揮中心擬開放專責病房「2人1室」

新冠肺炎疫情延燒，縣市面臨醫療量能不足問題，台北市長柯文哲今天呼籲，放寬確診病患1人1室規定，考慮一間專責病房收治2名病...

侯友宜：5月28日三級警戒解封可能性低 雙北會同步

新北市長侯友宜今天說，疫情不樂觀，第三級警戒在5月28日如期解封可能性很低，要做「最壞的打算、最充分準備」，是否停課等雙...

金門快篩令遭撤銷 藍：與其說違法不如說逆時中

指揮中心撤銷金門縣的快篩令，指揮官陳時中表示，該想法不錯，但不合法。國民黨文傳會副主委黃子哲今天在臉書提出三個疑惑和看法...

贊同三級警戒延長？ 林姿妙：許多防疫實施到6月8日

宜蘭縣長林姿妙今天下午在記者會，談到是否贊同將全國三級警戒延長2週時表示，縣府會全力配合中央政策，實際上，縣府已有許多防...

受疫情影響血荒現 江啟臣捐血用行動幫助醫療量能

受到疫情影響，各地捐血人數直線下降，加上往常的捐血活動全面停辦，更讓原已吃緊的血液庫存量出現警訊，國民黨主席江啟臣今天捐...

全國防疫會議記者會 全力對付假訊息引網友質疑

中央流行疫情指揮中心從20日起，每天上午召開全國防疫會議後記者會，但記者會的主要焦點放在打擊假訊息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。