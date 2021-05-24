黃偉哲宣布 台南餐廳小吃禁內用

台南市長黃偉哲今天上午在市府防疫記者會中宣布，今天起台南市所有餐廳、小吃等業者一律停止內用，只限外帶及外送，市府也將協助商家建置接單平台，盼降低衝擊。

黃偉哲表示，原本市府評估台南市的疫情相對平穩，希望讓餐廳業者在符合中央流行疫情指揮中心規定的條件下維持可以內用，但昨天再度進行訪視抽查後，發現部分業者的配合度不是很好，隔板、梅花座等措施未徹底實施，為了防止疫情上升，決定今天起所有餐廳、小吃攤業者停止內用。

黃偉哲表示，除了強制規定外，市府也將協助商家建置接單外送體系，希望降低整體衝擊。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，今天之前台南市約有70%的餐廳及小吃攤業者不提供內用，經發局正研擬透過外送平台直接下單來外送，不管是使用A PP或是打電話，除了餐飲之外，傳統市場攤商也在規劃範圍內，方便民眾不用外出就可購買新鮮食材，預計明天會推出相關方案。

黃偉哲表示，部分民眾因外務工作性質需要在外用餐，外帶食物後若是一個人自己在戶外吃，原則上不會被干涉，但若是許多人一起吃就有群聚疑慮，近日學甲區廟壇的本土個案就是多人一起工作、喝茶聊天又不戴口罩，還是希望民眾能多配合。

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