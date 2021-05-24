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網傳醫院把患者遺體棄河 指揮中心：境外假訊息

中央社 / 台北24日電

近日網路流傳「醫生聊天紀錄外流 數據要開始作假了」、「醫院把患者遺體棄在河裏」等流言，中央流行疫情指揮中心今天嚴正澄清，此為境外不實訊息，勿轉傳散布。

指揮中心發布3則假訊息澄清稿，包括網路流傳「醫生聊天紀錄外流 數據要開始作假了」、「醫院把患者遺體棄在河裏」、「疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」，並嚴正澄清都為假消息。

指揮中心副指揮官陳宗彥上午在記者會中表示，近日發現多則中國用語、簡體字的不實訊息，如數據造假和患者遺體這兩則傳言，經警方調查IP位址來自境外，刻意張貼並散布不實訊息，指揮中心每天召開記者會，讓民眾瞭解疫情狀況，絕無數據作假，而這些不實訊息常有「中國用語」、「簡體字」、「誇張嚴重的疫情狀況」等特性，提醒民眾勿輕信，多疑多查不亂傳。

陳宗彥提到，「疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」的假訊息則假冒「自由時報」推特帳號散布，冒充台灣的新聞媒體製造假訊息，提醒民眾勿散布，警政署刑事警察局已介入偵辦。

指揮中心重申，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科新台幣300萬元罰金，提醒民眾收到來路不明訊息時多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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