陳時中：三級警戒 滾動式調整

中央流行疫情指揮中心昨（23）日公布新增287例本土病例，另校正回歸170例個案，共新增457名個案，另有六例死亡，為疫情一年多來，單日死亡人數最多。總計本土確診病例從5月15日雙北市升為三級警戒至今，九天內人數累計達2,994人，平均一天約333人。

原訂本月28日為雙北市三級警戒最後一日，中心副指揮官陳宗彥昨日上午脫口而出，指三級警戒時間將延長到6月8日，後來雖澄清為口誤，但昨日下午陳時中表示，國內進入社區感染至今已過一周，仍要看疫情狀況滾動式調整，「這一周是非常重要的觀察期」。

依照指揮中心所訂的三級警戒標準，包括外出全程佩戴口罩，停止室外10人、室內五人以上聚會，營業及公共場域關閉，以及群聚的社區劃設快速圍堵區等；而在台北市及新北市之外，指揮中心已在19日將三級警戒範圍擴及全台各縣市。

陳時中表示，現在疫情有幾個要注意的地方，包括確診數變化、分布狀況、陽性率變化、來源是否收斂，這些都是未來警戒升降的考量。陳時中說，疫情變化發展很快，很難定調未來幾天一定會怎樣，但本周很重要，因為滿兩周後會有一些趨勢，可以做預測或是觀察。

圖／經濟日報提供

疫情指揮中心專家小組召集人張上淳說明，自從提升到三級警戒之後，民眾接觸機會變少，希望傳播鏈可以逐漸漸減少，新冠肺炎潛伏期是五到七天。

自上周開始減少人群接觸，經過七天，數字若有下降，就代表警戒措施有所幫助。

由於自22日起指揮中心新公布了「校正回歸」數字，依照最新統計，校正後確診人數已由5月17日的441人降至昨日的287人。

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