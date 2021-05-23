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侯友宜稱中央指示不公布確診足跡 指揮中心：並未下令

中央社 / 23日電
新北市長侯友宜表示，中央下令地方不再公布每日個案足跡，對此，指揮中心澄清，並未下令直轄市、縣市政府不公布足跡。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜表示，中央下令地方不再公布每日個案足跡，對此，指揮中心澄清，並未下令直轄市、縣市政府不公布足跡。圖／新北市新聞局提供

新冠肺炎疫情持續，連續9天本土個案破百例，但新北市長侯友宜今天表示，中央下令地方不再公布每日個案足跡，對此，指揮中心澄清，並未下令直轄市、縣市政府不公布足跡。

中央流行疫情指揮中心下午公布國內新增290例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中包含287例本土個案，個案分布以新北市142例最多。

侯友宜在今天防疫記者會中，對於不公布足跡可能引發民眾恐慌，強調是中央特別下令不公布，「我們遵照中央指示辦理」。

指揮中心下午約5時在新聞媒體群組中回應此事，提及指揮中心依據16日肺中指字第1104000039號函直轄市、縣市政府，可依「指揮中心記者會確診個案資料發布原則」公布確診個案公共場所活動史，並未下令直轄市、縣市政府不公布足跡。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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