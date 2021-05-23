快篩有偽陰陽性問題？ 柯文哲：不是討論科學的時候
國內本土疫情嚴峻，又以雙北地區特別嚴重，北市目前以快篩來反應疫情，但北市議員梁文傑指出快篩有偽陰性、偽陽性問題，台北市長柯文哲回應，現在不是討論科學的時候，應按照實際狀況做最有效率的決策；有公衛專家指疫情在其他地區擴散，柯說，目前均有按照專家意見做政策調整。
針對北市府疫調上是否需「校正回歸」，以及快篩是否在全國進行問題，柯文哲表示，1個月前，總人口感染案例很少，他是反對做普篩，因為量很少，只要針對1、2個快篩陽性者處理即可，但若快篩陽性達到8.5%以上，策略就要改變。
柯說，他同意快篩沒有PCR準確，但仍有95％準確度，確診案例少時可以採用PCR，案例多，特別是在政府需要做快速決定的時候，應該改用快篩來做決策。
柯文哲表示，所謂的偽陰性、偽陽性，這些他都懂，也會處理，但現在不是討論科學的時候，現在就是按照實際狀況做最有效率的決策。
另外，有公衛專家指出疫情正在於北市萬華、新北板橋以外地區擴散，柯文哲說，快篩確診案例中顯示，最低快篩陽性從4.6%往上升。
由於北北基均為首都生活圈，有可能往外擴散出去，因此明天起，北市20家急救責任醫院全轉為快篩站，進行更全面偵測，市府均有按照公衛專家意見做政策調整。
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