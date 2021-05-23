能否進口上海復星BNT疫苗 陳時中：需正式接洽
媒體報導，鴻海集團和其他醫藥業者詢問衛福部能否進口上海復星代理的BNT疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，這週有很多相關訊息、很多要來談的，要的話就正式接洽。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，疫苗採購成為關注焦點，近日有媒體報導，鴻海集團與其他醫藥業者詢問衛福部，是否能進口由上海復星代理的輝瑞/BNT疫苗。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，目前針對相關疫苗，這週以來有非常多的訊息、很多要來談的，很不切實際的也有，要的話就正式接洽，否則不了解情形。
鴻海集團稍早則回應，對相關疫情以及疫苗訊息，一切依疫情指揮中心公告為主；若能為台灣防疫盡份心力，鴻海願全力協助。
和德國生技公司BioNTech合作的中國上海復星醫藥集團也傳出願意提供疫苗給台灣。陳時中昨天表示，各界頻頻放話，但衛福部根本沒收到任何人前來申請。
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