台北捷運集中控管人流 封閉西門、龍山寺站部分出口
本土新冠肺炎疫情延燒，台北捷運公司今天開始封閉西門站、龍山寺站等兩個萬華區捷運站的部分出口，北捷表示，這是為了集中控管人流，方便足跡疫調。
北捷表示，配合防疫需求，即日起西門站1、2、3號出口封閉，請旅客從4、5、6號出口進出；龍山寺站3號出口封閉，改為1、2號出口進出，現場已張貼公告，提醒旅客注意並請旅客配合。
北捷說明，因目前以鼓勵性質呼籲民眾搭乘應先完成實聯制，關閉部分出口是為了讓旅客集中到其中一側的出口，方便站務人員檢查、說明如何使用實聯制，且若有足跡疫調需求會比較方便掌握，台鐵、高鐵也有類似作為。
至於為何僅關閉位在萬華區的捷運站出口，北捷表示，是為了配合防疫需求；封閉出口集中人流是否會造成群聚，北捷指出，近期單日運量僅約20萬人次，不會有群聚問題。
北捷表示，沒有預計封閉部分出口到什麼時候，將視疫情發展滾動調整防疫作為。
北捷呼籲，為了保護自己及他人安全，民眾可自由選擇最方便方式實施實聯制，若沒有手機無法使用簡訊實聯制，可洽站務人員使用市府MyCode掃描身分證條碼，或是下載「台北捷運GO」APP以電話號碼註冊會員並綁定悠遊卡。
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