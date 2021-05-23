進口上海復星BNT疫苗？ 鴻海：指揮中心公告為主

傳出鴻海集團和其他醫藥業者，向衛福部詢問是否能引入上海復星代理的BNT疫苗，對此鴻海集團今天表示，對相關疫情以及疫苗訊息，一切依疫情指揮中心公告為主；若能為台灣防疫盡份心力，鴻海願全力協助。

本土疫情升溫，疫苗採購成為關注焦點，近日先後傳出國民黨前主席洪秀柱表示願協助爭取中國疫苗，也有媒體報導鴻海集團與其他醫藥業者詢問衛福部，是否能進口由上海復星代理的輝瑞/BNT疫苗。

對此，鴻海集團今天低調表示，相關疫情以及疫苗訊息，一切依疫情指揮中心公告為主；若能為台灣防疫盡份心力，鴻海願全力協助。

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