國軍再遭爆睡覺用保鮮膜當隔板 千人群聚大唱軍歌

陸軍十軍團昨晚傳出一名士官長確診個案，軍中防疫再引關注，時代力量立委王婉諭今天指出，有非常多的役男私訊她們，揭露目前軍中的各種荒唐防疫措施，要求睡覺戴口罩，還用保鮮膜當隔板放在床中間，每天早上仍超過千人大聲唱軍歌，增加飛沫傳染風險，另外隔離者睡不下去就跟無症狀的人睡大間寢室等。

「國軍驚傳染疫，今天下午要收假了，國防部準備好了嗎？」王婉諭指出，這名士官長在確診前是否都在營區內？從17日到21日篩檢之前，該名士官長在空間狹小、高度擁擠的軍營中，所有的接觸者都有匡列採檢嗎？然而，從國防部、陸軍司令部到軍醫局，都僅表示會遵守防疫規範，卻未有緊急應變措施。

王婉諭說，更令人擔憂的是，今天下午，近萬名國軍弟兄們即將又要收假返回營隊了，國防部真的準備好了嗎？爆發確診事件後，國防部若沒有完善防疫措施，數以萬計的弟兄們，恐怕就暴露在染疫的風險之中。

自從她上周揭露國軍防疫的問題後，國防部雖然大動作否認，然而她的粉專至今，仍每天湧入非常多役男、家屬的陳情。

王婉諭說，例如點出國軍部分營區在自由廣場群聚遭警方關切之後，結果這周軍方應對的方式，只是分流成3個地點，繼續破百人集合群聚，並且搭乘滿載且「無法保持安全距離」的巴士移動。最誇張的是，因為擔心被媒體報導，還要求役男拉下窗簾，甚至威脅役男們，不得跟媒體聯繫、回應採訪，根本就是在掩耳盜鈴。

王婉諭說，軍中的長官再三要求國軍弟兄們禁止接受採訪，面對媒體一率只能回答不知道，甚至還威脅弟兄如果不依照他們做法、整天打1985，只會越來越嚴厲。「國防部難道又要再一次使出國防布手段來掩蓋事實嗎？」

其他荒唐措施還有，吃飯的時候要全部人排好隊間隔距離，只為了拍一張照片應付軍中有做好安全距離，拍完才能吃飯；百人在大餐廳共同用餐，但打菜的餐具餐盤都是共用的，雖然有隔板，但是挺身以碗就口之後，大家的頭都超出隔板。

隔離的人都在同一間隔離寢室，睡不下去就跟無症狀的人睡同間大寢室；用跟塑膠袋一樣薄的塑膠布把床左右隔離起來；確實要求他們戴口罩睡覺，還要用保鮮膜當隔板在床中間；每天早上，仍維持超過千人以上在外集合唱國歌、基本操練、跳軍操，唱國歌還要大聲唱，增加飛沫傳染風險。

王婉諭說，只有一則私訊的話，可能還算是個別情況，但面對海量的陳情，恐怕就不是零星個案了。國防部面對這些鐵錚錚的事實，還要睜眼說瞎話嗎？

商品推薦