快訊

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍再遭爆睡覺用保鮮膜當隔板 千人群聚大唱軍歌

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
時代力量立委王婉諭接到軍中多人陳情。圖／王婉諭辦公室提供
時代力量立委王婉諭接到軍中多人陳情。圖／王婉諭辦公室提供

陸軍十軍團昨晚傳出一名士官長確診個案，軍中防疫再引關注，時代力量立委王婉諭今天指出，有非常多的役男私訊她們，揭露目前軍中的各種荒唐防疫措施，要求睡覺戴口罩，還用保鮮膜當隔板放在床中間，每天早上仍超過千人大聲唱軍歌，增加飛沫傳染風險，另外隔離者睡不下去就跟無症狀的人睡大間寢室等。

「國軍驚傳染疫，今天下午要收假了，國防部準備好了嗎？」王婉諭指出，這名士官長在確診前是否都在營區內？從17日到21日篩檢之前，該名士官長在空間狹小、高度擁擠的軍營中，所有的接觸者都有匡列採檢嗎？然而，從國防部、陸軍司令部到軍醫局，都僅表示會遵守防疫規範，卻未有緊急應變措施。

王婉諭說，更令人擔憂的是，今天下午，近萬名國軍弟兄們即將又要收假返回營隊了，國防部真的準備好了嗎？爆發確診事件後，國防部若沒有完善防疫措施，數以萬計的弟兄們，恐怕就暴露在染疫的風險之中。　

自從她上周揭露國軍防疫的問題後，國防部雖然大動作否認，然而她的粉專至今，仍每天湧入非常多役男、家屬的陳情。

王婉諭說，例如點出國軍部分營區在自由廣場群聚遭警方關切之後，結果這周軍方應對的方式，只是分流成3個地點，繼續破百人集合群聚，並且搭乘滿載且「無法保持安全距離」的巴士移動。最誇張的是，因為擔心被媒體報導，還要求役男拉下窗簾，甚至威脅役男們，不得跟媒體聯繫、回應採訪，根本就是在掩耳盜鈴。　

王婉諭說，軍中的長官再三要求國軍弟兄們禁止接受採訪，面對媒體一率只能回答不知道，甚至還威脅弟兄如果不依照他們做法、整天打1985，只會越來越嚴厲。「國防部難道又要再一次使出國防布手段來掩蓋事實嗎？」　

其他荒唐措施還有，吃飯的時候要全部人排好隊間隔距離，只為了拍一張照片應付軍中有做好安全距離，拍完才能吃飯；百人在大餐廳共同用餐，但打菜的餐具餐盤都是共用的，雖然有隔板，但是挺身以碗就口之後，大家的頭都超出隔板。

隔離的人都在同一間隔離寢室，睡不下去就跟無症狀的人睡同間大寢室；用跟塑膠袋一樣薄的塑膠布把床左右隔離起來；確實要求他們戴口罩睡覺，還要用保鮮膜當隔板在床中間；每天早上，仍維持超過千人以上在外集合唱國歌、基本操練、跳軍操，唱國歌還要大聲唱，增加飛沫傳染風險。　

王婉諭說，只有一則私訊的話，可能還算是個別情況，但面對海量的陳情，恐怕就不是零星個案了。國防部面對這些鐵錚錚的事實，還要睜眼說瞎話嗎？　

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

王婉諭秀截圖 打臉國防部否認要國軍睡覺戴口罩

役男收假群聚、戴口罩就寢違防疫方針？網友：不然軍隊解散

媽媽非超人 王婉諭、李麗芬談媽媽經

太魯閣號事件美籍罹難者父母公開信：在傷痛度過餘生

相關新聞

陳時中鬆口 快篩準備好就開放

確診個案篩檢過程大塞車，出現時間差，指揮中心連兩日以「校正回歸」方式回補個案，台北市長柯文哲認為，應以快篩取代ＰＣＲ檢驗...

金門、澎湖封縣門 台東2島軟封島

台灣本島疫情發燒，迄今零確診的離島金門、澎湖昨天先後宣布「封縣門」，將分別於今天、明天起在機場設快篩站，無論縣民或遊客，...

防疫照顧假不給薪 藍委促發津貼 綠委認應救急

本土疫情升溫，全國停課讓許多家長措手不及。國民黨立委萬美玲提案修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，明定雇主...

國民黨籲速取得疫苗

因應疫情升溫，國民黨昨天中午召開視訊會議討論相關政策，並朝三大方向研議：簡化紓困流程，讓人民快速拿到補助；研擬非典型勞工...

雙北全面餐飲禁內用 縣市跟進

三級警戒後的第一個周末日，雙北市民不約而同「自主封城」，熱鬧商圈與市街人潮與車潮瞬間消失，都市冷清得像「防空演習」。台北...

三級延至6月8日？陳宗彥急改口

中央流行疫情指揮中心「校正回歸」的說法引發熱議，外界憂心疫情並未趨緩。距全國三級警戒期限還有四天，是否有延長可能？副指揮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。