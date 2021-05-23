確診案例陡升非常理 醫質疑有人股市得先機？
中央流行疫情指揮中心昨天公布新增321例本土病例，並「校正回歸」新增400例本土確診，外界質疑其中有「貓膩」並疑與股市有關。台中市一名耳鼻喉科醫師就指出，觀察再上一周的股市和指揮中心數字，也發生周六數字激增的情形，並是前一天的6倍之多，這與傳染病學個案數都是緩增而非陡升有相當大的不同。
這名醫師指出，台灣股市是12日盤中一度崩跌1417.86點，觀察12日新增本土病例16例、13日13例、14日29例，但到了周六15日卻一口氣跳增為180例。
他說，唸過傳染病學的都知道，疾病的感染人數是慢慢往上，也許乘2、3倍還可理解，但是15日一口氣是上增6倍之多；若畫曲線圖，那一天就是繃的一下突然像斷崖般的跳上去，這種數字就與與傳染學的感染方式不一樣了，當天就令他起疑，後來醫界也陸續有人提出質疑，懷疑這個是「校正」。
這名醫師說，疫情指揮中心的數字太敏感，他質疑是否有人可以事先知悉或校正數字而得到先機。而且，若說是檢驗量能緊張，但15日以前個案數少，並不緊張，為何數字也會跳升？
▪【專題】台灣疫情數據圖表╱今增287例本土 新北市142例最多
▪【今日疫情懶人卡】友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【整理包】疫情波及13間醫療機構 門急診異動一次看
▪【懶人卡】防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言