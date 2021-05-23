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確診案例陡升非常理 醫質疑有人股市得先機？

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
一名耳鼻喉科醫師就指出，觀察再上一周的股市和指揮中心數字，也發生周六數字激增的情形，並是前一天的6倍之多，這與傳染病學個案數都是緩增而非陡升有相當大的不同。圖／取自衛生福利部衛生疾管署
一名耳鼻喉科醫師就指出，觀察再上一周的股市和指揮中心數字，也發生周六數字激增的情形，並是前一天的6倍之多，這與傳染病學個案數都是緩增而非陡升有相當大的不同。圖／取自衛生福利部衛生疾管署

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增321例本土病例，並「校正回歸」新增400例本土確診，外界質疑其中有「貓膩」並疑與股市有關。台中市一名耳鼻喉科醫師就指出，觀察再上一周的股市和指揮中心數字，也發生周六數字激增的情形，並是前一天的6倍之多，這與傳染病學個案數都是緩增而非陡升有相當大的不同。

這名醫師指出，台灣股市是12日盤中一度崩跌1417.86點，觀察12日新增本土病例16例、13日13例、14日29例，但到了周六15日卻一口氣跳增為180例。

他說，唸過傳染病學的都知道，疾病的感染人數是慢慢往上，也許乘2、3倍還可理解，但是15日一口氣是上增6倍之多；若畫曲線圖，那一天就是繃的一下突然像斷崖般的跳上去，這種數字就與與傳染學的感染方式不一樣了，當天就令他起疑，後來醫界也陸續有人提出質疑，懷疑這個是「校正」。

這名醫師說，疫情指揮中心的數字太敏感，他質疑是否有人可以事先知悉或校正數字而得到先機。而且，若說是檢驗量能緊張，但15日以前個案數少，並不緊張，為何數字也會跳升？

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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