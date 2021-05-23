解決「校正回歸」 指揮中心簡化通報流程

國內昨天首見400例校正回歸新冠肺炎本土病例，指揮中心今天上午說，已將原通報系統應輸入項目從28項簡化到8項，避免系統太複雜，採檢醫院仍來不及回報結果，加快通報回傳。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥上午在全國防疫會議會後記者會中說明，會議中討論到現行通報檢疫流程，現階段已規劃相關改善機制，減少醫療院所端通報和送驗資料輸入資料的負擔，以利快速回報、傳遞檢驗結果。

陳宗彥進一步說明，上午全國防疫會議中，已由指揮中心疫情監測組向各縣市政府說明通報採檢結果流程，同時指揮中心正與健保署合作進行通報流程簡化，希望從檢驗端、醫療院所端、病人端等都落實程序簡化，預估可將填寫項目從28項簡化到8項。

記者會中多家媒體追問，若400例回補個案未及時通報、匡列隔離，恐對社區產生更大威脅，導致疫情延燒。陳宗彥回應，各縣市通知採檢民眾檢驗結果時間約3天，過去已不斷向社會大眾宣導，民眾採檢完成至等待通知結果前，都應待在家中，期間地方政府都有啟動關懷。

陳宗彥說，除簡化通報流程外，指揮中心也完成加速疫調輔助系統，經地方政府通報確診者資訊，即可儘速完備足跡資料，提升疫調效率；另外，針對社區採檢站所需人力，已有共識須將醫療人員留在醫療院所，社區採檢站人力由基層診所協助，確保醫療量能。

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