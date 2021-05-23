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批校正回歸是修辭學 高虹安：凸顯篩檢延遲、量能不足

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台灣民眾黨立委高虹安指出，不該把報告日、採檢日兩種不同數字相加。圖／高虹安提供
台灣民眾黨立委高虹安指出，不該把報告日、採檢日兩種不同數字相加。圖／高虹安提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天的「校正回歸」一詞出爐引發民眾熱議，台灣民眾黨立委高虹安說，校正回歸不是統計學、會計學，反倒像是「修辭學」，其實凸顯通報時程的延遲，難怪會造成許多民眾恐慌，也顯示PCR篩檢量能可能不足，中央要盡快掌握，也不要再「甩鍋」給地方政府。

高虹安說，校正回歸這樣的名詞創造是「修辭學」，美國遇到類似狀況會用「回填」，其實校正回歸是篩檢數量突然擴大，PCR採撿到通報時程有所延遲，採檢日到確診日中間會有許多落差。

高虹安說，昨天校正回歸的400例，比當天321例還多，無怪乎會造成民眾的恐慌和社會輿論，大家都擔心有這麼大落差，疫調上產生問題，尤其疫情又進入三級警戒，校正回歸延誤對疫情判斷，比民眾想像還嚴重。

尤其指揮中心用一個圖表，橘色區塊是代表校正回歸的「採檢日」，藍色則是「報告日」，為何可把兩個不同依據的數字相加，美國作法是把報告日和採檢日做為區隔。

高虹安也建議，採撿到通報所有數據都進入資料庫，陳時中不必每天報告，在國外用一個網站視覺化呈現，即時不同更新，否則陳時中出來報告，現在發現又不太準確；另外也必須了解採檢日到通報日有這麼長時間延遲，PCR檢驗量是否足夠，中央要盡快掌握。

「不要甩鍋給地方政府」，高虹安說，台北市長柯文哲昨說PCR採檢實驗室是中央管轄，且早上記者會副指揮官也說要簡化流程，其實無論28項簡化到8項或資訊系統協助減少通報時間，都是中央要盡快做的事情。

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