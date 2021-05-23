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急診醫拚防疫30小時未闔眼沒回家 在紐約台灣人喊加油
全民防疫，防疫第一線的醫護人員更辛苦，童綜合醫院急診部主任魏智偉昨晚在臉書說，他白天到急診指揮調度，晚上又上夜班，30小時沒回家，沒闔眼，他說「愁容滿面也是一天，不如就積極面對」，他的發文感動很多網友，感謝醫護人員，也有一名網友署名「在紐約的台灣人留」，為台灣醫護人員說加油。
魏智偉在臉書說，有護理師喊「主任，我好累喔」，魏回應，會累表示有全力投入防疫，他舉例，自己昨天白天到急診指揮調度，晚上又上夜班，30小時沒回家，沒闔眼，還不是活著，他臉書發文，對所有第一線醫護人員加油打氣。
網友按讚留言，感謝醫護人員，有人說，醫護人員為了大家的健康努力把關，看到網傳醫護人員全身衣服濕，累就睡在地板的畫面很不捨，也有一名網友留言，為醫護人員加油，他自稱是「在紐約的台灣人」。
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