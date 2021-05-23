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什麼是「校正回歸」？ 聲量暴增 背後令人擔心的意涵

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

                                                                                                       圖：翻攝自youtube

下午二點疫情指揮中心開記者會後，部長陳時中再度發揮說話的藝術，提到400例本土確診案例要「校正回歸」，一時之間，讓網民腦洞大開，不只是紛紛查詢google，「校正回歸」成為搜尋熱詞，網路討論聲量更是爆高，從下午二點到晚上七點短短五個小時就創造超過16萬筆的討論聲量。

圖：KEYPO大數據關鍵引擎，分析時間2021年5月22日

校正回歸是什麼？根本不是數學名詞

到底陳時中部長說話藝術中的「校正回歸」是什麼意思？數感實驗室創辦人賴以威也說其實這根本不是個數學名詞，他的解讀是：「因為檢驗實務上的種種限制，有一些案例今天才拿到，這些案例是用來「校正」過去的數值，所以要「回歸」到過去幾天的統計數字。」

網民的二創紛紛出籠

網路瀰漫各種「說文解字」引發「蓋牌」質疑

陳時中這一年多來抗疫功不可沒，不過，卻因為今日（5/22）公佈的確診病例有時間差的問題，國外也會有採檢量能不足造成延遲確診數的狀況，美國的做法可以採檢日為基準，而不是確診日，但是，陳時中卻沒直接說明可以引用的作法，改以「校正回歸」來解說，以至於從『KEYPO大數據關鍵引擎』分析，網路上開外掛的玩笑話「說文解字」、「造句」、「遊戲」，抹煞了原本想要讓確診數據正確的用意，質疑是指揮中心想以此來轉移外界焦點，甚至引發外界認為是「蓋牌」的質疑。

圖來源：KEYPO大數據關鍵引擎，分析「校正回歸」網路熱門關鍵字，分析時間：2021年5月22日

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年5月22日00:00~19:00，共19小時。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『校正回歸』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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