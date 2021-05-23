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陳時中稱沒人申請陸疫苗 陳玉珍：淨五四三睜眼說瞎話
台灣疫情嚴峻，代理德國BNT疫苗的上海復星醫藥集團表態，願提供疫苗給台灣，但疫情中心指揮官陳時中仍堅持未收到任何正式訊息。立院國民黨團副書記長陳玉珍批評，陳時中睜眼說瞎話，就是不想幫國人搶疫苗。
陳玉珍舉例，去年10月東洋董事長林全曾主動找陳時中，告知已有能力取得BNT疫苗至多3000萬劑，這算不算正式訊息？陳時中自己也曾承認，香港雅各臣去年曾透過1922、部長信箱表達供應BNT疫苗意願，這算不算正式管道？
陳玉珍說，當前台灣疫情嚴峻，既然上海復星都公開表達願提供疫苗給台灣，蔡政府若真有心防疫、保障國人健康，就應主動連繫採購，不要像講校正回歸一樣，昨天講321，明天變543，說穿只是因意識型態作祟，就是不想跟大陸買疫苗。
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