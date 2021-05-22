愛心挺醫護抗疫 侯友宜：向陳時中爭取AZ疫苗

醫療人員在抗疫前線，身心壓力很大，藝人蕭薔今天捐新台幣100萬給防疫基金；市府撥社會住宅房間給醫護人員休息。市長侯友宜也向衛福部長陳時中爭取AZ疫苗，優先給醫護接種。

新北市長侯友宜今天下午在防疫記者會表示，昨晚接獲中央通報給地方的確診數暴增後，緊急與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中通20分鐘電話。

侯友宜答覆記者詢問時表示，「我感覺部長是誠懇的，希望能儘速找出原因。」大家都有共識，要儘速找出原因快速彌補破口。相信今天中央的記者會說明的「校正回歸」，讓大家很清楚數據的變化原因。

侯友宜說，新北市需要通報的，一定快速通報，彼此不會相互推卸；中央與地方要互相努力，彼此信任才能補起破口。他在電話中，請陳時中增加撥補給新北的AZ疫苗數量，優先提供醫護、警消、防疫旅館人員、防疫計程車司機施打。

由於「校正回歸」的確診人數需重新統整，也牽涉防疫區塊與足跡熱區的範圍部署，衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，因疫調爆量，在警力協助下將儘快完成疫調，才可阻斷傳播鏈。

陳潤秋強調，提供醫護與相關人員的防護措施，「足夠且源源不斷，希望糧草可以運到第一線。」她說，防疫物資並不匱乏，會以最高規格防護前線防疫人員。

侯友宜於記者會也表示，如果醫護人員不幸感染，將以防疫基金提供慰問金，也將在新店區的央北社會住宅，提供64戶84個房間給防疫醫護人員休息使用。

對於侯友宜特別感謝藝人蕭薔慷慨捐出新台幣100萬作為防疫基金，市府社會局表示，包含「如是公益信託」捐出新台幣500萬元、藝人蕭薔透過新北市私立珍世美學慈善基金會捐100萬元，還有其他善心團體和企業捐出520萬元。

蕭薔透過經紀人表示，新北是她從小生長的地方，看到退休醫護在危急時刻，挺身投入第一線抗疫，滿是感動與敬意。

市府觀光旅遊局今天表示，新北市旅館商業同業公會理事長曾美絹也提供40多間旅館房間，讓醫護人員在長時間工作後，可以就近在旅館休息。

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