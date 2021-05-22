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新北4處集中檢疫中心 侯友宜：交中央統一調派

中央社 / 新北22日電

新北市長侯友宜今天宣布，再徵用3家旅館作為集中檢疫中心，統一由中央調度給輕症與無症狀新冠肺炎患者入住，可紓解醫院壓力，全心照顧重症患者。

市長侯友宜今天下午在防疫線上直播記者會表示，要應付新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）長期打仗，會增加集中檢疫中心量能。新北預計共成立4家集中檢疫中心，並尊重由中央統一調配與使用。

記者會中，媒體提問中和市有民眾一家9口5人確診，患者卻遲遲沒有被後送到集中檢疫中心。雙和、土城、板橋區都有新北市議員持續接到確診者求救電話，訴說自己或家人已確診卻無處安置。

侯友宜回應表示，這也是通報時間差的因素，及醫療機構與集中檢疫所收容能量的問題。這些個案因誤會造成派案與後送的過程，遭民眾誤解與質疑。

衛生局長陳潤秋解釋，實際上，接受民眾篩檢的醫院在檢驗結果出爐後，部分醫院對確診患者除登錄到中央的統一通報系統外，有些醫院會先行通知當事人，以便提前居家隔離等防疫措施，避免病毒擴散。

陳潤秋解釋說，因中央整體申報與統計系統登錄程序繁複的因素，造成醫院端回報給中央資料時大塞車。中央彙整資料後，通報給地方衛生局的確診人數，會漏列這些已被醫院通知確診者，地方衛生局的資料裡卻沒有這些名單，以致於衛生局確實已經後送完畢確診者，但民間卻一直有家戶抱怨確診後無人處置。

陳潤秋說，地方與中央一直尋找關鍵因素，今天中央指揮中心的記者會也提出解釋，終於發現是在資料登錄的時間差，將透過修改系統簡化通報流程，希望加速醫院端通報資料給中央流行疫情指揮中心的速度。

新北市府衛生局說，由中央統一調派到分配的集中檢疫地點與床位，新北衛生局接獲指令後出動人車後送。21日的確診者都已後送完畢，今天新增確診者，依照中央分配陸續後送到各地。

副市長劉和然在記者會後告訴中央社記者，防疫期間應團結，盼資料不要被外界誤解。從去年開始，集中檢疫中心本來就是由中央調配，去年相關國外回台的包機旅客，就是由中央統一調配集中檢疫的處所與床位。未來，新北徵用的檢疫中心，絕對尊重中央調配。

衛生局說，新北市21日啟用的第一家集中檢疫中心，優先收治快篩陽性及確診無症狀及輕症者，共183個房間，由醫護人員和警方全天進駐，隨時因應。

市府觀光旅遊局表示，徵用另外3家旅館與防疫旅館，提供配合中央的集中檢疫所，統一調派運用，讓輕症及無症狀患者入住，紓解醫院壓力，全心醫治重症患者。啟用時間將由衛生局相關配套措施完備後，另由新北防疫指揮中心公布。

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