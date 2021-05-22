快訊

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

日航1名松機地勤染疫整組隔離 急派桃機人馬進駐

宜蘭新增3例確診 足跡曾至餐廳與校園

中央社 / 宜蘭縣22日電

宜蘭縣今天新增3例新冠肺炎個案，足跡分別曾到宜蘭市金樽餐廳參加喜宴與前往冬山鄉清溝國小運動，縣府呼籲曾經出入這些風險場所的民眾提高警覺，注意自己的健康狀況。

宜蘭縣衛生局長徐迺維下午在防疫記者會說，宜蘭縣今天新增案3287、案3517及案3518共3例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）個案，沒有校正回歸案例。

案3287為60多歲男性，是20日公布的案2742丈夫，因太太確診而被匡列為居家隔離對象，今天確診。他曾於10日晚上6時至9時，到宜蘭市金樽餐廳參加喜宴。

案3517為70多歲男性，為20日所公布的案2652友人，11日搭案2652的車輛一同外出，16日出現發燒、腹瀉；並於案2652確診後被匡列為居家隔離對象，今天確診。案3517曾於12日至15日清晨6時至6時20分，前往清溝國小運動。

案3518為70多歲男性，平日住新北中和，13日返回宜蘭獨居，19日出現味覺異常後前往醫院接受採檢，今天確診。他曾於18日上午8時至8時10分前往羅東鎮阿珠姨豆漿店。

宜蘭縣警察局上午表示，羅東分局公正派出所於20日下午5時獲報，羅東鎮天津路疑有民眾聚賭，隨即前往取締。員警到場後未發現賭資及不法情事，現場部分民眾未戴口罩，經警方勸導後都已改善，但室內8人群聚，已違反全國三級警戒「禁止室內5人以上聚會」規定，分局依規定將現場錄影、錄音及填報移送紀錄單，函報宜蘭縣衛生局依「傳染病防治法」裁罰。

衛生局表示，此案將依傳染病防治法裁罰，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

宜蘭縣警察局宜蘭分局指出，宜蘭市神農路2段昨晚有兩派人馬聚集鬥毆，警方獲報趕往現場取締。經查是邱姓男子懷疑女友與男同事曖昧，找男同事談判。警方在現場逮獲1名魏姓犯嫌，後續查獲相關涉案人共11名到案說明，全案除依刑法聚眾鬥毆罪嫌送辦，也因在防疫期間聚眾鬥毆，將函報衛生局依傳染病防治法裁罰。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

爭風吃醋不甩防疫？兩男撂友聚眾鬥毆 11人全遭法辦

疫情衝擊 宜蘭多家旅館暫停接受訂房

抓到了！新規上路僅一天 宜蘭11人未戴口罩吞紅單

宜蘭新增3例確診者「活動力超強」足跡曝光

相關新聞

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

中央流行疫情指揮中心昨根據「研判日」將新增的400例「校正回歸」分批填充回過去的六天，引起社群網絡上公衛專業人員熱議，其...

強迫上陣！ 柯文哲下令：除萬華熱區外醫院加開快篩點

疫情持續攀升，台北市長柯文哲今上午主持市府內部防疫會議中指示，北市府的快篩站，要走出萬華熱區周邊，下令醫院加開快篩點，由...

新北篩檢量能追上篩檢需求！目前中午仍未發完號碼牌

雙北成為疫情重災區，新北市板橋、中和尤其嚴重，市府近日在8處熱區設置社區篩檢站，今日又在中和部立雙和醫院、板橋音樂公園再...

口罩開罰爭議！衛生局：前店後廠、前店後宅視綜合研判

高雄旗山鑰匙行業者21日在店裡吃東西、未戴口罩，被高市府掃街中的聯合稽查人舉發，也引發民眾議論，覺得「我店就是我家」，不...

確診數每天都要校正回歸 朱立倫：計算要簡單別太複雜

國內昨天新增721個本土案例，指揮中心強調其中400例是「校正回歸」個案，所以昨天指確診321案。國民黨前主席朱立倫在臉...

新北疫情持續嚴峻 侯友宜：徵調退休醫護支援

新北兩區「熱區防疫中心」今正式成立，市長侯友宜表示，新北的醫療量能非常充足，現在還將啟動第二階段清空計畫，並徵調退休同仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。