宜蘭新增3例確診 足跡曾至餐廳與校園

宜蘭縣今天新增3例新冠肺炎個案，足跡分別曾到宜蘭市金樽餐廳參加喜宴與前往冬山鄉清溝國小運動，縣府呼籲曾經出入這些風險場所的民眾提高警覺，注意自己的健康狀況。

宜蘭縣衛生局長徐迺維下午在防疫記者會說，宜蘭縣今天新增案3287、案3517及案3518共3例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）個案，沒有校正回歸案例。

案3287為60多歲男性，是20日公布的案2742丈夫，因太太確診而被匡列為居家隔離對象，今天確診。他曾於10日晚上6時至9時，到宜蘭市金樽餐廳參加喜宴。

案3517為70多歲男性，為20日所公布的案2652友人，11日搭案2652的車輛一同外出，16日出現發燒、腹瀉；並於案2652確診後被匡列為居家隔離對象，今天確診。案3517曾於12日至15日清晨6時至6時20分，前往清溝國小運動。

案3518為70多歲男性，平日住新北中和，13日返回宜蘭獨居，19日出現味覺異常後前往醫院接受採檢，今天確診。他曾於18日上午8時至8時10分前往羅東鎮阿珠姨豆漿店。

宜蘭縣警察局上午表示，羅東分局公正派出所於20日下午5時獲報，羅東鎮天津路疑有民眾聚賭，隨即前往取締。員警到場後未發現賭資及不法情事，現場部分民眾未戴口罩，經警方勸導後都已改善，但室內8人群聚，已違反全國三級警戒「禁止室內5人以上聚會」規定，分局依規定將現場錄影、錄音及填報移送紀錄單，函報宜蘭縣衛生局依「傳染病防治法」裁罰。

衛生局表示，此案將依傳染病防治法裁罰，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

宜蘭縣警察局宜蘭分局指出，宜蘭市神農路2段昨晚有兩派人馬聚集鬥毆，警方獲報趕往現場取締。經查是邱姓男子懷疑女友與男同事曖昧，找男同事談判。警方在現場逮獲1名魏姓犯嫌，後續查獲相關涉案人共11名到案說明，全案除依刑法聚眾鬥毆罪嫌送辦，也因在防疫期間聚眾鬥毆，將函報衛生局依傳染病防治法裁罰。

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