台中增11例 軍人、台積電和市府員工都染疫
中央疫情指揮中心今天公布，台中新增11例確診。台中市政府今天公布11例足跡，包括朝陽科技大學夜唱團男大生，15日搭高鐵往返新竹，另一名為夜唱團女室友。另外，住龍井33歲婦人到過彰化，足跡也與首例龍井科技男重疊，其夫軍人也確診。
另外，健身房教練去過淡水，曾在中部衝浪勝地松柏港未戴口罩；永豐金女行員曾到台北與家人共餐，其夫台積電工程師也確診。
台中市府陽明大樓社會局家防中心36歲女員工，還有二名住院前接受篩檢的民眾確診，其中霧峰72歲男子未戴口罩在烏日傳統市場趴趴走。
台中市府疫調發現，5月13日晚間11時至隔天清晨7時，共有20名朝陽科大學生在台中市東協廣場美樂地KTV同包廂未戴口罩夜唱，19日起陸續有8名學生確診，包括南投、新竹各一例；同時段在隔壁包廂唱歌的一名中國醫學大學男大生，還有確診室友母昨天確診。今天再增一同包廂男學生，以及診者室友，累計有11例有關。
衛生局長曾梓展說，21歲的大四男大生，同時是World Gym世界健身房烏日店教練，15日曾到淡水，16日中部衝浪勝地大甲區松柏港未戴口罩，19日因身體無力到診所，20日篩檢確診，匡列室友、朋友共7名接觸者人居家隔離。
36歲永豐金銀行女行員，14日到15日與台北家人共餐，16日返回台中，因被通知姊姊確診，與其夫台積電工程師受檢後確診，匡列小孩。
27歲女性因為疾病要住院手術，20日檢查確診，她確診前曾到中友百貨，匡列7名接觸者人居家隔離。
霧峰72歲男子因菸齡20多年，懷疑心血管阻塞，準備住院查，20日篩檢，尚未找到來源，繼續疫調，他在20日上午九時未戴口罩，在烏日傳統市場趴趴走。
住龍井33歲家庭主婦，曾到過彰化，17日出現症狀，到診所就醫，20日快篩確診，匡列父母、夫、妹、朋友等7名接觸者人居家隔離。其中，其夫為軍人也確診，由國防部疫調。
市府陽明大樓社會局家防中心38歲女員工，18日因發燒就診後確診，匡列同住家人2人，同事15人居家隔離。
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