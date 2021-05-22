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北市快篩站陽性率微升 柯文哲：反映前兩週狀況

中央社 / 台北22日電
台北市長柯文哲表示，北市快篩站陽性率為上升至約7%左右，這反映的是約一兩週前的狀況。圖／取自udn TV
台北市長柯文哲表示，北市快篩站陽性率為上升至約7%左右，這反映的是約一兩週前的狀況。圖／取自udn TV

台北市長柯文哲表示，北市快篩站陽性率為上升至約7%左右，這反映的是約一兩週前的狀況，大家「自動自發封城」的結果下週才看得出，不須恐慌。

台北市今召開疫情記者會，市長柯文哲表示，快篩站陽性率微上升至7%左右，但這是反映一到兩週前的感染狀況，這週嚴格管制、停課等大家「自動自發封城」效果，下週大概才看得出來，不用恐慌。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 柯文哲

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