北市快篩站陽性率微升 柯文哲：反映前兩週狀況

台北市長柯文哲表示，北市快篩站陽性率為上升至約7%左右，這反映的是約一兩週前的狀況，大家「自動自發封城」的結果下週才看得出，不須恐慌。

台北市今召開疫情記者會，市長柯文哲表示，快篩站陽性率微上升至7%左右，但這是反映一到兩週前的感染狀況，這週嚴格管制、停課等大家「自動自發封城」效果，下週大概才看得出來，不用恐慌。

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