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新竹縣新增2確診 1人曾到萬華KTV、1人家住新北三重

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣今天新增2名新冠肺炎確診個案，其中1人曾在5月10日曾前往萬華某KTV並留宿友人家，目前衛生局2名確診者已隔離治療。 報系資料照／記者潘俊宏攝影
新竹縣今天新增2名新冠肺炎確診個案，其中1人曾在5月10日曾前往萬華某KTV並留宿友人家，目前衛生局2名確診者已隔離治療。 報系資料照／記者潘俊宏攝影

新竹縣今天新增2名COVID-19確診個案，分別為案3612及3865，2人都有前往台北或新北的活動紀錄，其中1人更在5月10日曾前往萬華某KTV並留宿友人家，目前衛生局2名確診者已隔離治療，另已匡列57人陸續採檢，並公布確診足跡提醒民眾注意身體狀況，必要時前往醫院採檢。

案3621為家住新北市三重區的20多歲男性，因工作租屋在新豐鄉，一星期有5天在新竹縣工作，休假則回新北市三重的家中；他在14日出現出現喉嚨不適、咳嗽等症狀，20更嗅覺喪失，自行騎車到醫院就醫採檢，並於昨天陽性確診。

案3865為竹北市60多歲女性，有萬華活動史，曾於10日上午6時許從新豐車站搭乘台鐵前往台北車站，並搭乘捷運板南線到萬華地區，曾經於KTV等場所活動；她19日開始出現身體不適，20日因發燒由家人騎車載到醫院就醫採檢，同樣於昨天陽性確診。

新竹縣22日公布2名確診者足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣22日公布2名確診者足跡。圖／新竹縣政府提供

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