雙北醫療量能最吃緊 負壓隔離病房剩38間

本土案例數激增，大量的確診案例也擠壓到醫療量能，中央流行疫情指揮中心今指出，雙北的病房調度吃緊，中午的統計專責病房剩下255間、負壓隔離病房剩下38間，數字目前都在變動的。指揮官陳時中指出，目前要求所有專責病房都要在下周一的時候開出來，醫院都已經在加緊腳步中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前雙北市現在病患最多的，病房調度很吃緊，今天中午統計，雙北剩下專責病床數255空床、負壓隔離38間，數字都在變動，而無症狀、輕症則盡量收治在集中檢疫所和加強防疫旅館中，把病房留給高危險或是中重度症狀的病人，空床是調度和保留支用以免重症無處可收。

陳時中表示，確認接觸者有症狀要盡速安排採檢，醫療量能量會到別的縣市，醫療資源大家共同使用為社會安全努力。另外，周一是截止日期該開出來的專責病房都要開出來，醫院加緊腳步進行中。

陳時中表示，台灣醫療量能高，各醫院都滿載，但平常不可能建一間沒人的醫院，因此需要調配，下周一會要求全部專責病房開設出來，專責醫院也見起來。

集中檢疫所對於沒有症狀或沒有積極治療必要的作為病房的調節，縮短住院天數。另外就是人力，醫院人力要保全有餘裕去做，外面開設需要醫療量能，外面的採檢站這些都需要醫療相關人力，特別呼籲耳鼻喉科醫學會站出來這段時間可能相對開業的，病人比較少量能降低，多出來時間幫助社會。 指揮中心今召開臨時記者會，第一排左起行政院人事行政總處人事長施能傑 、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、經濟部長王美花；第二排左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者陳雨鑫／攝影

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