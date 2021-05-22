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萬華跑中和篩檢 新北議員：憂防疫量能會不夠
新冠肺炎疫情嚴峻，新北中和地區確診案例持續上升，新北在中和設置快篩站，新北市議員張志豪指出，有民眾跟他反映，有萬華人跑來中和篩檢，此外還有一家9口共5人確診，3天過去還有2人未排篩，甚至年紀最小才6歲。
新北市府昨起在中和設立快篩站，每天提供200件篩檢量能，全新北8個社區篩檢站，每天可提供2000件篩檢篩檢量能。張志豪指出，不少台北市萬華人跑到中和篩檢，擔心篩檢量能會不夠。
張志豪也說，有民眾向他陳情，一家9口5人確診，3天過去還有2人未排篩，甚至遲未做疫調，另外4名未確診家人等不到防疫旅館，昨日新北也成立集中檢疫中心，希望能儘速將患者送去。
張志豪表示，新北確診家庭多，此案僅冰山一角，防疫失序、量能崩解，市民苦等求援，中央地方合力，一切考驗市長智慧和決心。
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