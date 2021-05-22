快訊

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

日航1名松機地勤染疫整組隔離 急派桃機人馬進駐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華跑中和篩檢 新北議員：憂防疫量能會不夠

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北昨在中和設立篩檢站，新北市議員張志豪指出，有民眾跟他反應有萬華人跑來中和篩檢。圖／新北新聞局提供
新北昨在中和設立篩檢站，新北市議員張志豪指出，有民眾跟他反應有萬華人跑來中和篩檢。圖／新北新聞局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，新北中和地區確診案例持續上升，新北在中和設置快篩站，新北市議員張志豪指出，有民眾跟他反映，有萬華人跑來中和篩檢，此外還有一家9口共5人確診，3天過去還有2人未排篩，甚至年紀最小才6歲。

新北市府昨起在中和設立快篩站，每天提供200件篩檢量能，全新北8個社區篩檢站，每天可提供2000件篩檢篩檢量能。張志豪指出，不少台北市萬華人跑到中和篩檢，擔心篩檢量能會不夠。

張志豪也說，有民眾向他陳情，一家9口5人確診，3天過去還有2人未排篩，甚至遲未做疫調，另外4名未確診家人等不到防疫旅館，昨日新北也成立集中檢疫中心，希望能儘速將患者送去。

張志豪表示，新北確診家庭多，此案僅冰山一角，防疫失序、量能崩解，市民苦等求援，中央地方合力，一切考驗市長智慧和決心。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

張志豪期盼醫療專機法規跟上潮流

英系猛轟侯友宜 防疫爆政治陰謀

中職／鄭凱文揮別對戰陰影 兄弟2局打爆悍將重返第一

中職／張志豪滿貫砲轟賴鴻誠 官大元暌違641天再奪勝

相關新聞

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

中央流行疫情指揮中心昨根據「研判日」將新增的400例「校正回歸」分批填充回過去的六天，引起社群網絡上公衛專業人員熱議，其...

強迫上陣！ 柯文哲下令：除萬華熱區外醫院加開快篩點

疫情持續攀升，台北市長柯文哲今上午主持市府內部防疫會議中指示，北市府的快篩站，要走出萬華熱區周邊，下令醫院加開快篩點，由...

新北篩檢量能追上篩檢需求！目前中午仍未發完號碼牌

雙北成為疫情重災區，新北市板橋、中和尤其嚴重，市府近日在8處熱區設置社區篩檢站，今日又在中和部立雙和醫院、板橋音樂公園再...

口罩開罰爭議！衛生局：前店後廠、前店後宅視綜合研判

高雄旗山鑰匙行業者21日在店裡吃東西、未戴口罩，被高市府掃街中的聯合稽查人舉發，也引發民眾議論，覺得「我店就是我家」，不...

確診數每天都要校正回歸 朱立倫：計算要簡單別太複雜

國內昨天新增721個本土案例，指揮中心強調其中400例是「校正回歸」個案，所以昨天指確診321案。國民黨前主席朱立倫在臉...

新北疫情持續嚴峻 侯友宜：徵調退休醫護支援

新北兩區「熱區防疫中心」今正式成立，市長侯友宜表示，新北的醫療量能非常充足，現在還將啟動第二階段清空計畫，並徵調退休同仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。