台版「方艙醫院」部署中 柯文哲：收治病患有2個時間
台北市長柯文哲昨天宣布有103家防疫旅館、提供6884個房間，其中專門收治輕症確診者的加強版防疫專責旅館有4家、351間房，是台灣版的「方艙醫院」。為了收住可能大增的輕度確診者，柯文哲上午舉行防疫會議時，針對防疫旅館或醫院的人力部署，每天收治病患應有兩個時間，且小夜班人力要比白天班還多。
北市目前將防疫旅館分級，包括一般防疫旅館、收治居家隔離的防疫旅館、收治幾乎100%確診者，也就是快篩陽性、PCR陽性的加強版防疫旅館。徵召大型旅館之際，北市府也召募1000多位醫護人員，讓確診者先放進旅館，若有變化，再轉回醫院。
柯文哲指示，防疫旅館或醫院每天收治病患應有兩個時間，批次作業以達到最大量能；另請聯醫總院長黃勝堅將大流程圖規畫出來，每個單位PM在大流程的範圍之下去訂小流程，以加強效率。
柯文哲指出，應該在2點以前出院，5點前住院，未來進來的CASE，除了緊急病患，全部在小夜班進，所以小夜班人力要比白班多。一天只有兩時間，所以以後防疫旅館或是醫院，每天要進來就兩時間，訂好一個時間，慢慢批次作業。
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