陳建仁：變異株傳染力大幅提升 唯有全民打疫苗

本土疫情升溫，公衛專家、前副總統陳建仁今天說，他曾提過「冠狀病毒的流感化」，現在似乎正朝這樣演變，各群聚案一再顯示變異株傳染力遠超過以往，唯有盡快透過全民接種疫苗，才能有效克制病毒。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，連續多天本土個案超過百例，其中多個群聚案經過基因定序，確定感染英國變異株。

陳建仁今天在臉書粉絲專頁以「壓制流行曲線 終結三級警戒」為題貼文曬出自己與外孫子女的對話指出，從華航機師和諾富特員工群聚、獅子會友群聚、宜蘭遊樂場群聚、到萬華茶藝館群聚，確診病例數應呈幾何級數大量增加，但因為有許多防疫的無名英雄勇敢出來篩檢，讓幾何級數破功。

他也提到，這次英國變異株大肆傳播，爆發群聚蔓延事件，給大眾上了很重要的4堂課，包含新冠病毒會透過不斷地傳染、複製、突變，使得傳染力越來越強，輕症及無症狀感染者越來越多，因此讓感染者不容易警覺到自己已經感染，致使病毒散播的越快，符合達爾文「適者生存」的演化原理。

陳建仁說，他曾提過「冠狀病毒的流感化」，似乎正在這樣地演變，不論獅子會友群聚和彰化葡萄商群聚，都一再顯示這次流行變異株的傳染力，遠超過以往在台灣出現的病毒株，因此應更加提高警覺，持續監控病毒的變異、傳染力、致病力、致死力、抗藥性、疫苗迴避性，適時採取妥適因應對策。

陳建仁也提醒，群聚餐飲很容易散播病毒，必須特別留意，包含脫下口罩吃東西、喝飲料、唱歌、抽菸，再加上未保持社交距離、不勤洗手，容易使得娛樂餐飲成為病毒散播的最佳途徑。

他舉例，原本傳染力就很高的英國變異株，一旦進入了出入頻繁、密切接觸、划拳拚酒的茶藝館，自然會爆發大規模疫情，許多國家的成人娛樂場所在去年就爆發群聚感染，台灣也發生了高雄金芭黎舞廳和台北酒店女公關感染事件，所幸當時未造成擴散，但也讓台灣忽略了八大行業加強防疫的必要性。

陳建仁也說，感謝大多數確診者在疫調時都願意說出自己的茶藝館接觸史，使得密切接觸者的追蹤、檢驗、隔離，都能夠順利進行，雖然有些確診者未能如實說出茶藝館接觸史，使得密切接觸者的掌握受到限制，但是疫調仍然是很必要的。

他舉例，假設一名個案有10名密切接觸者，而個案只說出8名自己的家人、同事、鄰人是密切接觸者，卻隱瞞了2名茶藝館內的接觸者，疫調也已成功掌握80%需要居家隔離的人，旅遊史、職業史、接觸史和群聚史的疫調，是比普篩更容易找出密切接觸者加以居家隔離，更有效率，也更快速省錢。

陳建仁表示，阻斷病毒傳染途徑，總是會出現無法預期的破口，再加上變異株的傳染力大幅提升，唯有盡快透過全民接種疫苗，才能有效克制病毒，過著健康平安、幸福美滿的新正常生活。

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