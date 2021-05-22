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鄭文燦拆籃框現場照外流！網一看全傻眼：可以罰了？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，拆籃框現場聚集的人數至少30人，有群聚的風險。 圖／PTT
網友表示，拆籃框現場聚集的人數至少30人，有群聚的風險。 圖／PTT

疫情嚴峻，全台實施第三級警戒，外出都須戴口罩，避免群聚，桃園市長鄭文燦昨天(21日)主持防疫會議表示，暫時拆除全市運動場籃球框、球類網具，避免群聚接觸，不過有民眾發現，在拆除籃框的現場，至少聚集了30個工作人員，讓人痛批「作秀也要有限度」。

鄭文燦在昨天(21日)的防疫會議表示，為了防疫，各運動場所、公園，也要求全面拆下籃球框，兒童遊戲場部分也工務局養工處、區公所將遊具設施圍起來，避免群聚也利用這段時間維修。

不過PTT有網友在八卦板發了一張照片，只見拆籃框現場，包含官員、攝影師、工人在內，至少聚集了30個人，他也好奇問「如果想拍一張拆籃框的照片，要派出幾組攝影機和多少人員？這樣有沒有室外10人？」。

網友看完也紛紛回應，「笑了」、「群聚了，可以罰」、「太子，沒事沒事」、「作秀做起來，籃框拆起來」、「上班不算群聚ok？」、「市長帶頭群聚耶，今日最好笑畫面 」、「這次真的GG了」、「這個檢舉下去要自己罰自己嗎？」。

桃園前市議員王浩宇也在臉書發文直說「醜一」，這是對的做法，但是為了一個籃框，出動這麼多官員和記者，「這就是群聚」，燦哥應該深切檢討，因為這個批評是非常有道理的。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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