台灣連續一周單日確診破百 美專家：快速有力封城很必要

台灣中央流行疫情指揮中心周五（5月21日）宣布新增312例新冠本土確診案例，這已經是台灣連續一周單日確診破百例。不過，全台灣疫情警戒仍維持在第三級，台灣衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，「目前來講，絕對沒有要到四級（封城）。」

目前，台灣的本土確診案例仍多集中在台北市與新北市，在周五公告的確診案例當中，與台北市萬華地區有關聯的有107例、和萬華茶藝館群聚事件相關的有73例。陳時中周五強調，全台灣都已經在第三級防疫警戒，應「標準一致、說法一致、腳步一致」，才不會造成社會混亂。

陳時中也在台灣時間周五上午與美國衛生部部長貝塞拉（Xavier Becerra）進行視訊會議，陳時中表示已向美國提出現在台灣疫情升高、急需疫苗，希望美國能夠給予支持。美國衛生部全球事務辦公室推文表示，會「支持台灣獲取疫苗」。

然而，在上千萬劑疫苗仍未抵達台灣丶台灣又爆發社區感染之時，到底台灣還得考量到哪些層面，才能做好有效防疫？

1.封城不封城？「快速有力」才是關鍵

針對台灣是否應該封城，研究流行病超過15年的美國科學家丶新英格蘭復雜系統研究所（New England Complex Systems Institute）創辦人Yaneer Bar-Yam接受德國之聲專訪時說，越早封城，社會活動被破壞的代價最小，「等得越久，要採取的行動就會越大。」

「此時此刻，因為已經有如此廣泛的社區傳染了，幾乎肯定需要進行為期兩周的封鎖。」他強調，讓封鎖能夠更短的關鍵就在普篩，這能夠縮短實施疫情限制的時間，「在一個地區有很多確診案例，但你能做大規模的普篩，就能夠制止疫情。」

Yaneer Bar-Yam 對德國之聲說：「一切都取決於以最好的方式快速並有力地行動，如果你們（台灣政府）在第一天或第二天（疫情爆發）時就做了，那麼也許第三級疫情警戒就夠了，現在你們可能需要拉到第四級。等得越久，會決定需要努力的程度有多大。」

不過，陳時中說，當初訂定四級封城的防疫警戒標準，並不是只以連續14天平均每日確診數突破100人為依據，還得有超過一半以上的確診案例是找不到傳播鏈的。「依據疫調，每天這樣算下來（找不到傳播鏈的）不足四分之一，」他在周五的記者會上說，通常確診的案例過兩天就會找到傳播鏈的關聯性，「所以目前來講，絕對沒有要到四級。」

2.提高檢測量能丶做好隔離

台灣已經陸續設置社區篩檢站，但對像是台北市萬華這樣疫情最嚴重的地區仍未實施全面普篩。陳時中周三強調，有接觸、活動史且有症狀就一定要篩檢；有接觸丶活動史但無症狀的民眾，則應與他人隔離14天，有症狀時戴口罩前往篩檢；沒有接觸史、活動史且沒有症狀者則沒必要篩檢，以免醫療量能阻塞。

「重要的是提高快速檢測的量能，並在有疑慮時進行隔離。」Yaneer Bar-Yam在接受德國之聲專訪時說，包括發燒與血氧飽和度丶甚至是計算機斷層成像（CT）掃描等都能辨識出開始出現症狀的病例。他說，若無法做足夠的檢測，則應先按照症狀進行隔離，之後再核實結果。

「即使是PCR檢測也有大約30％呈現偽陰性。」他提醒，就算做了檢測，人們也必須審慎地解釋陰性結果，並持續把任何有症狀的跡象當作是染病的指標。「最重要的是系統地防止傳播，因為有足夠多案例都是無症狀的人在傳播，這會破壞遏制疫情的努力。」

3.疫苗有限，該不該打第二劑？

台灣目前僅有阿斯利康疫苗可以選擇，先前台灣收到約30萬劑疫苗已經開打，本周三又收到另一批40萬劑疫苗。但，對於疫苗不足的台灣來說，理論上應施打兩劑的阿斯利康疫苗，究竟應先讓已施打過第一劑的民眾施打，或者開放更多民眾施打，才能發揮最大效益？

Yaneer Bar-Yam告訴德國之聲：「這某種程度上取決於時間框架，但事實證明，延遲打第二劑疫苗對免疫力發展沒有危害，第一劑疫苗則是有助益的。」

他強調，疫苗對於處於高風險當中的醫療工作者確實有幫助，台灣該好好使用現有的疫苗，但，不能在疫情爆發時只依賴疫苗，還得采取該采取的行動遏止疫情。「疫苗有自己獨特的力量和限制，將疫苗作為整體思考的一部分，比將其作為應對措施思考來得要好，這也是全世界人們正在面對的挑戰之一。」

陳時中周五強調，目前施打第二劑的人不多，先前公告的指引是兩劑之間應相隔8到12周，民眾在第12周才施打的效果並不會比較差，他自己也暫時不打第二劑。

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