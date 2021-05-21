染疫保險員傳給5人確診 彰府：應避免家戶拜訪
彰化縣一名保險員染疫，家庭、社交、客戶、職場接觸者共104人，其中5人確診，彰化縣政府今天表示，保險、直銷等從業員，建議改採電話、線上視訊等服務方式，避免家戶拜訪。
彰化縣政府今天下午召開防疫說明記者會，彰化縣長王惠美呼籲，保險、直銷等以家戶拜訪方式服務的從業人員，改用電話、線上視訊等方式拜訪客戶，減少傳播風險；另外，一名確診者對足跡「沒有講實在」。
根據彰化縣衛生局資料，一名60歲女性社區歌唱研習班確診者從事保險、直銷行業，這名個案的家庭接觸者26人有1人確診、社交接觸者24人有1人確診、客戶接觸者14人有2人確診、職場接觸者40人有1人確診，總計接觸者104人之中有5人確診。因此建議避免家戶拜訪。
溪湖鎮一對水果盤商夫妻前往台北市萬華區賣葡萄遭感染，成為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，並傳給親屬、刮痧師傅、喜宴同桌賓客、社區歌唱班成員等人。
衛生局表示，歌唱班及衍生群聚今天新增5案，包含歌唱班78歲女性，家庭接觸者73歲、80歲男性，社區共餐接觸者79歲男性，果園同事53歲男性，總計水果商傳染鏈59人確診；另有5案萬華家族聚餐傳染鏈、5案單一感染，5月13日到21日累計69案。
衛生局表示，埔心國中一名三年級學生為某歌唱班確診個案家屬接觸者，17日採檢確診，無症狀，Ct值31.73，可傳染期13日到17日，17日起居家隔離；這名個案13日、14日上課，14日下午與同學看考場，15日、16日到員林高中參加國中會考，同班同學、好友、教師匡列40人採檢，全部陰性，20日公布足跡。
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