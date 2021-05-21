集中檢疫所加發血氧偵測儀 防染疫者病情生變

新冠肺炎本土疫情嚴峻，指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天表示，目前集中檢疫所共收住690名確診個案，將發送血氧偵測儀供住民自行測量回報，一旦下降將緊急送醫。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝下午在疫情記者會中做出上述表示。他指出，目前集中檢疫所共收住690名確診個案，其中379人來自新北市、304人來自台北市，另有少數來自其他地方。

王必勝說，集中檢疫所除了少數個案回報症狀，也將發送血氧偵測儀給住民，供自行測量回報，若血氧下降會緊急送醫，強調集中檢疫場所量能充足並迅速擴大當中。

指揮中心指揮官陳時中也表示，目前地方新聞傳出有確診個案在家中留置太久，這兩天已積極協調、提高安置速度，未來只要篩檢站採檢發現陽性，可直接聯絡送集中檢疫所，等待PCR結果出爐，一旦陰性就可解除隔離，未來也盼透過健康監測儀器、視訊等即時發現問題，及時轉診送醫。

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