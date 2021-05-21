整理包╱疫情波及12間醫療機構 門急診異動一次看
新冠疫情遍及全台，不少醫院相繼出現人員確診，部分醫院更爆發院內感染，加之確診數暴增、民眾篩檢量增加，醫療量能不足也令眾人十分緊張。以下就醫院感染、門急診異動情形條列整理，供民眾參考。
累計5間醫院出現院內感染
▌聯合醫院和平院區
目前已經有8人染疫，包括5月9日收治2名患者，分別為60多歲的茶室老闆娘與茶室客人，2名茶室老闆娘的同住病患、1名看護，以及3名院內員工。目前傳出有呼吸治療師也染疫。門診即日起停診至5月28日。
▌亞東醫院
已累積14人確診，包含病患、病患家屬、看護及護理人員等。其中3名員工有萬華地緣關係，研判為社區感染獨立事件，非院內感染。目前住院病人只出不進，28日耳鼻喉科、超音波等檢查及非緊急住院手術全數延後或取消，29日前暫停周六門診，31日前暫停夜間門診。
▌三軍總醫院松山分院
1名護理師赴進香團染疫後，同診醫師確診。目前共有3名醫護確診。門診、急診、手術、體檢均暫停，未公布恢復時間。
▌高雄市仁惠醫院
行政人員、護理師染疫。院方漏夜執行清零專案，隨後封院進行清消及疫調，最快6月上旬才能重新啟用。
▌某血液透析中心
有一人確診、3人快篩陽性，現已匡列11名工作人員、67名病患，皆居家隔離進行採檢。
累計7間醫療院所出現人員確診
台北市
- 台大醫院：工務室員工10人感染，即刻停止常規手術、新病人入院，門診同步降載，除非急重症病人，一般急診患者也不要到台大急診。
- 聯合醫院松德院區：員工、看護確診。停止院外門診及社區心理諮商至28日。
- 台北榮民總醫院：1名清潔工確診。降載全院醫療服務，減少、延後非緊急住院及手術，及非緊急必要之治療及檢查，後續視疫情狀況恢復。
- 台北醫學大學附設醫院：4名護理人員感染，但排除為院內感染。至5月28日前暫停╱延遲非急迫性之住院、手術等服務。
- 私立愛愛院長照機構：1位住民確診。
新北市
- 衛福部立台北醫院：19日全院普篩發現一護理師確診，經疾管署疫調為社區感染。28日前暫停周一至周五夜診及周六上午門診，日照、早療、醫美、健檢中心暫停至28日，精神科用藥則依通知於指定時間在大門口發放。
- 汐止國泰醫院：1名急診醫師疑因接觸他院確診個案染疫。醫院現已暫停急診服務，院內病人只出不進。
指揮中心：16日起全國醫療營運降載
由於國內新冠疫情進入社區流行降段，中央流行疫情指揮中心16日宣布4項措施因應以保全醫療量能：
▌醫療營運降載
- 依病人治療之急迫性需求等，評估病人且綜合考量延遲提供病人診療的風險及疾病傳播的風險後，決定提供或延遲診療。
- 可延遲診療之醫療暫緩（如：健檢、美容、預定手術或檢查、物理及職能復健等）。
▌加強社區監測通報採檢
- 病人於入院前一律篩檢，採檢後至入院前待在家中，避免外出。緊急需住院者，於入住病房前一律採檢。
- 倘若病人檢驗結果為陰性，僅能作為當下疾病狀態之判定，但無法排除病人為已遭感染但尚在潛伏期的症狀前期(pre-symptomatic)的可能，因此應持續監測健康狀況。
- 住院期間若出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等COVID-19相關症狀或醫師懷疑時進行採檢。
▌加強員工健康監測
- 落實工作人員每日體溫量測及健康狀況監測（包括體溫及相關症狀），並確實登錄，有疑似症狀應立即通報採檢。
- 定期（5-7天）針對高風險單位醫療照護相關工作人員(如：急診、加護病房及專責病房等)進行鼻咽或深喉唾液採檢。
▌國際醫療暫停（特殊或緊急採專案許可除外）
除上述4點以外，指揮中心早於11日宣布全國醫院與長照機構至6月8日止，除例外情形外，停止開放探病及探視。
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