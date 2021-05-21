整理包╱疫情波及12間醫療機構 門急診異動一次看

新冠疫情遍及全台，不少醫院相繼出現人員確診，部分醫院更爆發院內感染，加之確診數暴增、民眾篩檢量增加，醫療量能不足也令眾人十分緊張。以下就醫院感染、門急診異動情形條列整理，供民眾參考。

▌聯合醫院和平院區

目前已經有8人染疫，包括5月9日收治2名患者，分別為60多歲的茶室老闆娘與茶室客人，2名茶室老闆娘的同住病患、1名看護，以及3名院內員工。目前傳出有呼吸治療師也染疫。門診即日起停診至5月28日。

▌亞東醫院

已累積14人確診，包含病患、病患家屬、看護及護理人員等。其中3名員工有萬華地緣關係，研判為社區感染獨立事件，非院內感染。目前住院病人只出不進，28日耳鼻喉科、超音波等檢查及非緊急住院手術全數延後或取消，29日前暫停周六門診，31日前暫停夜間門診。

▌三軍總醫院松山分院

1名護理師赴進香團染疫後，同診醫師確診。目前共有3名醫護確診。門診、急診、手術、體檢均暫停，未公布恢復時間。

▌高雄市仁惠醫院

行政人員、護理師染疫。院方漏夜執行清零專案，隨後封院進行清消及疫調，最快6月上旬才能重新啟用。

▌某血液透析中心

有一人確診、3人快篩陽性，現已匡列11名工作人員、67名病患，皆居家隔離進行採檢。