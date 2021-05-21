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國家需要你！76歲退休醫師衝前線幫打新冠疫苗 女歌手噴淚：我爸帥度爆表

聯合新聞網 / 綜合報導
獨立歌手史茵茵在臉書發文，秀出她76歲的退休醫師老爸穿著全套防護衣重回第一線的照片，大讚帥度破表。 圖擷自Ying-ying Shih史茵茵臉書
獨立歌手史茵茵在臉書發文，秀出她76歲的退休醫師老爸穿著全套防護衣重回第一線的照片，大讚帥度破表。 圖擷自Ying-ying Shih史茵茵臉書

全台新冠疫情持續升溫，全台灣都好緊張，而台北市長柯文哲19日喊話「國家需要你」對退職醫護人員發出召集令，目前已有逾1500位熱血退職醫護報名加入。獨立歌手史茵茵在臉書（Ying-ying Shih史茵茵）驕傲發文，秀出她76歲的退休醫師老爸共襄盛舉，穿著全套防護衣重回第一線的照片，大讚「阿爸的帥度再次爆表！」

史茵茵表示，四年前爸爸曾幫她接生，「以為那就是我阿爸帥度的頂點，沒想到阿爸又超越自己啦 ！」媽媽傳來老爸穿著全身防護衣的照片，說爸爸正在支援新冠疫苗施打業務。史茵茵感動噴淚，她向醫護人員獻上由衷感謝，也感謝各行各業堅守崗位讓生活順利前進，也要謝謝每位認真戴口罩勤洗手的朋友們，她也呼籲大家抗疫路上一起努力！

Po文一出，網友感動，「謝謝史爸爸跟所有醫護」、「真的超帥的，我們好感動，感謝您」、「感動到快哭了！謝謝史爸爸。也請他注意安全，平安」、「最帥的英雄」、「此時此刻 願意站出來的，真的有很大的勇氣！」、「辛苦了！大家一起加油，我們能做的就多宅在家囉」、「感謝台灣有你」

也有網友熱情相認，「昨天去打疫苗剛好是史醫師，謝謝史醫師的詳細解說」、「史醫師加油，我也是您接生出來的小寶寶喔」。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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