政府買某廠牌疫苗有價差？陳宗彥：假訊息 連我都收到
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，網路流傳「政府購買某廠牌COVID-19疫苗有10餘美元價差」的訊息，這是錯誤的不實訊息，連他都在line上收到，呼籲民眾收到訊息要多查證，不要急著轉發以免觸法。
陳宗彥說，疫苗採購合約及疫苗價格是屬於雙方保密協議事項，疫苗價格除「疫苗成本」外，需含國外自原廠運抵台灣的冷儲物流、國內冷儲物流及相關稅務、保險等費用，近日網路流傳「政府購買某廠牌COVID-19疫苗有10餘美元價差」等訊息均為錯誤不實訊息。
陳宗彥說，政府洽購COVID-19疫苗，均選擇已進入臨床試驗二、三期，並具足夠科學文獻支持其安全性及有效性者為候選疫苗，由政府直接向總公司或其台灣分公司進行洽談，若台灣沒有分公司，則再與原廠指定的代理商或直屬銷售管道進行洽談。其中涉及商業談判及保密事項，若有不實錯誤訊息出現，均會影響洽談結果，呼籲民眾疫苗相關資訊以指揮中心公布為主，不要隨意散播、轉傳來源不明的訊息，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。
陳宗彥表示，網路也流傳「每人補助疫情援助金1萬元」，以及「溪湖確診個案的足跡：媽祖廟、全國超市、鍾尚霖、張耳鼻、黃昏市場」，這些都是假訊息，呼籲民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。
陳宗彥說，他昨天特別和Line公司聯繫，請他們在Line Today平台上多協助政府，民眾另外可以利用第三方訊息查證平台等管道查證來路不明訊息，例如：My Go Pen、美玉姨、事實查核中心、LINE訊息查證、趨勢科技防詐達人，或向衛生福利部疾病管制署、地方衛生局等單位洽詢。
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