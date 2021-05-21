快訊

本土病例今再倍增？新北市衛生局證實：確實會增加

中市文心路、中清路口5樓透天厝火警 疑有民眾受困

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無法內用民眾轉往公園吃便當 指揮中心：公園也要戴口罩

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
由於許多餐飲業者配合防疫都取消內用，僅限外帶，不少民眾外帶食物後，轉往到公園用餐。 記者林俊良／攝影
由於許多餐飲業者配合防疫都取消內用，僅限外帶，不少民眾外帶食物後，轉往到公園用餐。 記者林俊良／攝影

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，呼籲民眾務必遵守外出戴口罩的規定，建議民眾不要在公園用餐，還是帶回家中或辦公場所食用；公車是公共空間，不建議司機在車上用餐。對於執行不戴口罩的開罰，會有一致性標準。

由於許多餐飲業者配合防疫都取消內用，僅限外帶，不少民眾外帶食物後，轉往到公園用餐。陳宗彥今天在記者會上回答媒體提問時表示，發布全國進入第三級警戒之後，各地都陸續傳出脫序行為，不過從去年到現在，全國絕大多數民眾都遵守規定，但仍有極少數人有脫序行為，呼籲民眾理性勸導，不要對立。

陳宗彥說，在公園仍要遵守外出佩戴口罩規定，若民眾需要用餐，希望帶回家中、辦公場所或是自己的場域食用；而公車司機建議不要在車上用餐，因為那是公共空間，還是到相對安全的地方比較好。

指揮中心副指揮官陳宗彥。記者徐偉真／攝影
指揮中心副指揮官陳宗彥。記者徐偉真／攝影

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

41萬劑AZ疫苗優先施打對象 衛福部：專家會議7天內決定

疾管家LINE出現盜版 指揮中心籲民眾勿受騙

網傳政府不願購買某公司疫苗 指揮中心：不實訊息

採檢後去哪等結果 陳宗彥：將訂作業流程供地方依循

相關新聞

強化3級防疫 侯友宜宣布：板橋、中和成立熱區防疫中心

新北疫情持續嚴峻，市長侯友宜宣布，明將在板橋及中和等疫情熱區分別成立「熱區防疫中心」，啟動為期三天的強化三級防疫措施，包...

7天累計1816例 陳時中：沒到四級警戒

國內新冠本土病例數連七天破百，中央流行疫情指揮中心公布，昨天國內新增本土病例三一二例，境外移入三例。從五月十五日雙北防疫升到三級以來，七天累計病例一八一六例。

疫苗是解決疫情最終手段 洪秀柱：願爭取大陸疫苗來台

國內新冠肺炎疫情嚴峻，但政府採購疫苗卻遲無法到位，金門縣長楊鎮浯籲開放大陸疫苗。國民黨前主席洪秀柱今晚以新聞稿表示，身為...

全國三級警戒迎首次周末 指揮中心下午2時記者會

本土疫情持續延燒，已經連續7天確診破百例，全國進入第三級警戒，今日也將迎來首次周末，指揮中心指揮官陳時中昨日也呼籲民眾，...

整理包╱疫情波及12間醫療機構 門急診異動一次看

新冠疫情遍及全台，不少醫院相繼出現人員確診，部分醫院更爆發院內感染，加之確診數暴增、民眾篩檢量增加，醫療量能不足也令眾人十分緊張。以下就醫院感染、門急診異動情形條列整理，供民眾參考。

北市防疫專責旅館4家、351間 柯文哲：台版方艙醫院

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，公布台北市防疫旅館量能，截至5月21為止，有103家防疫旅館、提供6884個房間，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。