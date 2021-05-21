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無法內用民眾轉往公園吃便當 指揮中心：公園也要戴口罩
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，呼籲民眾務必遵守外出戴口罩的規定，建議民眾不要在公園用餐，還是帶回家中或辦公場所食用；公車是公共空間，不建議司機在車上用餐。對於執行不戴口罩的開罰，會有一致性標準。
由於許多餐飲業者配合防疫都取消內用，僅限外帶，不少民眾外帶食物後，轉往到公園用餐。陳宗彥今天在記者會上回答媒體提問時表示，發布全國進入第三級警戒之後，各地都陸續傳出脫序行為，不過從去年到現在，全國絕大多數民眾都遵守規定，但仍有極少數人有脫序行為，呼籲民眾理性勸導，不要對立。
陳宗彥說，在公園仍要遵守外出佩戴口罩規定，若民眾需要用餐，希望帶回家中、辦公場所或是自己的場域食用；而公車司機建議不要在車上用餐，因為那是公共空間，還是到相對安全的地方比較好。
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