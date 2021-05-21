整理包／全台社區篩檢、快篩站報你知！ 有症狀、接觸史再前往

國內新冠肺炎本土案例激增，疫情指揮中心指揮官陳時中19日宣布，全國防疫警戒升為第3級至28日，不少縣市針對染疫熱點陸續增設更多篩檢站。陳時中提醒，篩檢站目的是讓有疑似症狀或高風險的民眾及早採檢，確診後可盡速隔離，並非給無症狀或沒相關接觸史者「沒事驗看看」。

各縣市政府對可接受篩檢民眾規定不同，請洽各縣市政府衛生局確認。若有相關需求之民眾，記得攜帶「身分證」和「健保卡」，除了可透過疾管署的「全國指定社區採檢院所」查詢離身邊最近的採檢醫院，《聯合新聞網》也整理出目前全台社區篩檢站資訊。

更新日期：5/21 20:05

全台社區篩檢站資訊

台北市

【台北市立聯合醫院－中興院區】 地址：台北市大同區鄭州路145號 【台北市立聯合醫院－和平院區】 地址：台北市中正區中華路二段33號 【西園醫院】 地址：台北市萬華區西園路二段270號 【剝皮寮】 地址：台北市萬華區康定路173巷 【青草廣場】 位置：艋舺大道與西園路交叉口

新北市

【輔仁大學附設醫院】（5/21起） 地址：新北市泰山區貴子路69號（急診室外） 【新店交通公園】（5/21起） 地址：新北市新店區民族路109號 【山北市民活動中心】（5/21起） 地址：中和區莊敬路49巷29弄2號 【新北市立聯合醫院－板橋院區】 地址：新北市板橋區英士路198號（院區急診外） 【新北市立土城醫院】 地址：新北市土城區金城路二段6號 【永和耕莘醫院】 地址：新北市永和區中興街80號（門診騎樓） 【衛生福利部樂生療養院】 地址：新北市新莊區中正路794號（急診室停車場旁－孫雅各紀念館） 【新北市立聯合醫院－三重院區】（5/22起） 地址：新北市三重區新北大道一段3號（院區急診外）

宜蘭市

【國立陽明大學附設醫院蘭陽院區】 地址：宜蘭市校舍路169號（右側停車場） 【羅東聖母醫院】 地址：宜蘭縣羅東鎮中正南路160號（馬仁光紀念大樓外廣場之戶外篩檢站）

桃園市

【中壢區中正公園】 地址：桃園市中壢區中美路86號 【龍潭區龍潭行政園區】（啟用時間待定） 地址：桃園市龍潭區中興路690號 【桃園區篩檢站】（啟用時間待定） 地址：桃園市桃園區桃園體育場、德育街旁。 【楊梅區篩檢站】（完工、啟用時間待定） 地址：地點待議

新竹市

【國軍新竹地區醫院】（下周啟用） 地址：新竹市北區武陵路3號（停車場）

新竹縣

【台北榮民總醫院新竹分院】 地址：新竹縣竹東鎮中豐路一段81號 【天主教仁慈醫院】 地址：新竹縣湖口鄉忠孝路29號 【大安醫院】 地址：新竹縣竹北市博愛街298巷5號

苗栗縣

【後龍快篩站】 位置：苗栗縣後龍鎮復興里籃球場前面空地

台中市

【衛生福利部豐原醫院】 地址：台中市豐原區安康路100號（立體停車場旁篩檢站） 【台中慈濟醫院】 地址：台中市潭子區豐興路一段88號（在橫跨第一、第二院區的74號快速道路橋下設快篩站） 【童綜合醫院】 地址：臺中市梧棲區臺灣大道八段699號（梧棲院區急診室旁邊的平面停車場） 【光田綜合醫院】 地址：台中市沙鹿區沙田路117號（沙鹿總院急診側門） 【國軍台中總醫院】 地址：台中市太平區中山路二段348號 【中國醫藥大學附設醫院】 地址：台中市北區育德路2號（癌症中心大樓側門後端B2） 【中山醫學大學附設醫院】 地址：台中市南區建國北路一段110號（內科大樓一樓戶外篩檢站） 【台中榮民總醫院】 地址：台中市西屯區台灣大道四段1650號（緊臨台灣大道四段之新門診大樓旁側） 【衛生福利部台中醫院】 地址：台中市西區三民路一段199號（急診室外側） 【澄清醫院中港院區】 地址：台中市西屯區台灣大道四段966號（中港樓與敬義樓間的迴轉道） 【梨山衛生所】 地址：台中市和平區中正路68號

彰化縣

【溪湖湳底龍水宮】 地址：彰化縣溪湖鎮湳底路臨27之1號 【衛生福利部彰化醫院】 地址：彰化縣埔心鄉中正路二段80號（院外採檢站）

南投縣

※經基層診所轉介到6家指定院所聯繫進行篩檢 【佑民醫院】 地址：南投縣草屯鎮太平路一段200號 【埔里基督教醫院】 地址：南投縣埔里鎮鐵山路1號 【竹山秀傳醫院】 地址：南投縣竹山鎮集山路二段75號 【南投基督教醫院】 地址：南投縣南投市中興路870號 【台中榮民總醫院埔里分院】 地址：南投縣埔里鎮中山路三段339號 【衛生福利部南投醫院】 地址：南投縣南投市復興路478號

雲林縣

【台灣大學醫學院附設醫院雲林分院】 地址：雲林縣虎尾鎮學府路95號 【中國醫藥大學北港附設醫院】 地址：雲林縣北港鎮新德路123號 【天主教若瑟醫院】 地址：雲林縣虎尾鎮新生路74號

台南市

【東區衛生所】 地址：台南市東區龍山里林森路一段418號 備註：每周三、五9:00～11:00 【新營區衛生所】 地址：台南市新營區三民路72號 備註：每周一、四9:00～11:00 【安南區衛生所】 地址：台南市安南區仁安路70號 備註：每周四8:30～10:30 【安定區衛生所】 地址：台南市安定區安定里59號之1 備註：每周四9:00～11:00 【永康區衛生所】 地址：台南市永康區文化路51號 備註：每周四9:00～11:00 【鹽水區衛生所】 地址：台南市鹽水區武廟路1號 備註：每周四9:00～11:00

花蓮縣

【花蓮慈濟醫院】 地址：花蓮縣花蓮市中央路三段707號 【衛生福利部花蓮醫院】 地址：花蓮市中正路600號 【台北榮民總醫院鳳林分院】 地址：花蓮縣鳳林鎮中正路一段2號 【台北榮民總醫院玉里分院】 地址：花蓮縣玉里鎮民權街1-1號 【門諾醫院壽豐分院】 地址：花蓮縣壽豐鄉共和村魚池52號 【衛生福利部玉里醫院】 地址：花蓮縣玉里鎮中華路448號 【國軍花蓮總醫院】 地址：花蓮縣新城鄉嘉里路163號 【門諾醫院】 地址：花蓮市民權路44號

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