基層投入廣設篩檢站 陳時中：非普篩沒事不須篩

疫情指揮中心今天公布，320名耳鼻喉科醫師投入社區篩檢，希望廣設篩檢站，指揮官陳時中表示，增加設立篩檢站並不是代表全面普篩，呼籲沒有風險的民眾不須特意篩檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，雖讓耳鼻喉基層醫師加入社區篩檢行列，但暫不考慮在診所就地篩檢，仍選擇在社區廣設篩檢站，篩檢站設愈多，不排除必要時開設自費採檢，但執行方法可再研究看看，耳鼻喉科醫師主要是提供技術人力，但篩檢站不是普篩。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉今天上午接受媒體訪問時表示，已揪出個案仍是15日提升警戒前確診者，未來仍會持續以每日百例本土確診狀況，以美國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）傳播力R0值為例，約莫落在4.0到7.1之間，推算出社區約有1400例確診者未被篩檢出。

對此，陳時中表示，擴大篩檢站設立，是現階段重要目標，雙北地區需要立即大範圍擴建社區篩檢站，至於其餘各縣市設置社區篩檢站，目前已經開始鼓勵，相信未來廣設篩檢站後，一定會需要的人力，已經在及早準備、演練，若有更大需求不排除緊急調派。

陳時中說，希望為有確診個案接觸史、有疑似症狀者提供更多採檢站，讓這些人不用人擠人在同一篩檢站，避免增加群聚風險，或因為不方便就降低民眾前往篩檢的意願。重申民眾切勿沒事情還想去試看看，「那都沒有意義。」提醒注意落實防疫新生活行為，這才是現在更重要的事。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣處於社區流行疫情階段，人員輪班工作可完成的最大檢測量能為一日2萬7682件，較平日單日1萬6291件明顯增加。

陳時中說，因為設置社區採檢站，採檢效率提高，等待時間變短，呼籲高風險區、有感染疑慮，但沒有明顯症狀者可以前往社區採檢站，不要通通擠到醫院採檢，採檢站都有嚴格設備。

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