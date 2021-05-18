侯友宜動員1200人查處不戴口罩者 逮到就開罰

新北市長侯友宜今天表示，土城超商店員昨天勸導戴口罩遭人毆傷，讓他痛心難過，不僅要求警方函送重罰，今天動員1200人到各地查察，只要有人不戴口罩就開罰。

侯友宜今天下午在防疫應變會議指出，大多數新北市民都配合政府防疫戴口罩，各營業場所停業或改外帶，若內用採梅花座，但就有少數人不戴口罩，讓他人在防疫上很不放心。

他表示，昨天聽到土城有超商店員因防疫勸導不戴口罩民眾遭痛毆，讓他感到痛心及難過，因此，他已要求警局依法將打人的男子函辦及依傳染病防治法重罰，並請經發局長代表向受傷店員致意慰問。

他表示，今天動員警察及相關局處區公所人員共1200人，前往各市場等人潮密集處查察，只要發現有人違規不戴口罩就開罰。截至上午11時共查獲6件不戴口罩案，已要求衛生局開罰，依法可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

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