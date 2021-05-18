聽新聞
test
0:00 / 0:00
侯友宜動員1200人查處不戴口罩者 逮到就開罰
新北市長侯友宜今天表示，土城超商店員昨天勸導戴口罩遭人毆傷，讓他痛心難過，不僅要求警方函送重罰，今天動員1200人到各地查察，只要有人不戴口罩就開罰。
侯友宜今天下午在防疫應變會議指出，大多數新北市民都配合政府防疫戴口罩，各營業場所停業或改外帶，若內用採梅花座，但就有少數人不戴口罩，讓他人在防疫上很不放心。
他表示，昨天聽到土城有超商店員因防疫勸導不戴口罩民眾遭痛毆，讓他感到痛心及難過，因此，他已要求警局依法將打人的男子函辦及依傳染病防治法重罰，並請經發局長代表向受傷店員致意慰問。
他表示，今天動員警察及相關局處區公所人員共1200人，前往各市場等人潮密集處查察，只要發現有人違規不戴口罩就開罰。截至上午11時共查獲6件不戴口罩案，已要求衛生局開罰，依法可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。
疫情快報
▪【今日疫情懶人卡】彰化疫情再延燒 亞東院內感染80多歲男性死亡
▪【全台確診地圖】增240例！雙北208例佔多數 竹市雲林0確診破功
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【懶人卡】雙北防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【Q&A】萬華疫情嚴峻！北市快篩站在哪、誰需篩檢?
▪【最新數據】印度首都再延長封鎖 日本大阪累計病歿數超越東京
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言