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防疫決策領先中央 雙北市長取代陳時中？

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
新北市市長侯友宜有氣勢、台北市市長柯文哲有專業，雙北聯手漸成防疫領頭羊！(中央社)
新北市市長侯友宜有氣勢、台北市市長柯文哲有專業，雙北聯手漸成防疫領頭羊！(中央社)

防疫領頭羊從指揮官陳時中漸漸轉到雙北市長與其他縣市了？新北市市長侯友宜有氣勢、台北市市長柯文哲有專業，雙北聯手漸成防疫領頭羊！近日新冠肺炎疫情爆發快速，侯、柯兩位首長已成了全台地方政府防疫新指標，且接下來包括桃基宜中等地方首長的防疫精神，很可能超越指揮中心。

強強聯手防疫

17日上午9點30分前後，侯友宜親自致電柯文哲，提出雙北共同停課的想法，而柯文哲也決定配合。侯友宜的行事作風以果斷著稱，在防疫決策上表露無遺，至於柯文哲則是醫界出身，對於醫療、疫情的專業基礎與資訊掌握優於其他首長，兩人願意互相配合，本次停課決策可說是「強強聯手」。

侯友宜與柯文哲的決策特質，從12日對封城的相關發言可見一斑。柯文哲說：「該封城才封」，侯友宜則說：「該封城就會封城」。侯友宜相較之下更加果斷，也因此在防疫決策、領導執行層面表現突出，柯文哲則是其醫療背景使然，有更多醫界管道了解疫情現況，更能以其專業超前判斷與領導台北市民。

決策領先中央

因為這兩位首長的特質，本土疫情爆發後，作為疫情熱點的雙北角色越發重要。台北、新北地區在十大行業停業、快篩、停課等事件上，決策施行都比指揮中心早上一至二天，在熱點區的消毒行動也是劍及履及，各種超前部署決策帶動各地方首長即時跟進、調整防疫措施。

其中最為突出的超前決策就是12日台北市喊出「類三級警戒」與新北市強調「封城方案」，對疫情的規劃比指揮中心整整早了三天。台北市提前開始部署快篩並停辦具群聚風險的活動，新北市更成為全台首個對封城提出完整規劃與構想的縣市。

若從各地方政府的疫情指揮中心記者會也不難看出，地方開始依照自身需求制定防疫策略。基隆市市長林右昌、宜蘭縣縣長林姿妙、桃園縣縣長鄭文燦，甚至是台中市市長盧秀燕，都在防疫上發揮了其 領導力，分頭研擬人流管制、足跡公布、停課標準，甚至自行評估確診案例數公布。

指揮中心恐怕也發現自己對於地方防疫使不上力，因此在16日授權地方政府依照規定公布足跡，完全扭轉了指揮中心在疫情初期「唯我是從」的核心思想。可以想見接下來地方政府作為的重要性將超越中央，且雙北市長表現也令人期待。

未來疫情能否有效控制，還需仰賴北北基桃宜，甚至台中首長團結抗疫，才能安定民心。 

雙北與中央流行疫情指揮中心決策時間表。（製表：林志怡）

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