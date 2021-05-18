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新冠肺炎、流感和感冒有何差異？專家教你初步症狀判斷

北市府：台北地下街等3處 停業至28日

中央社 / 台北18日電

國內新冠肺炎疫情升溫，台北市市場處今天表示，台北地下街、錦安市場、永春市場2樓市集，即日起停業至5月28日，誠品K區地下街、站前地下街Z區提前今晚8時結束營業。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續升溫，台北市政府市場處15日宣布，配合防疫升級，已要求萬華區龍山商場、龍山寺地下街、新富町文化市場、建國假日玉市、建國假日藝文特區暫停營業。

市場處今天發布新聞稿表示，呼籲各夜市、市場及商圈業者，除維持民生必需的店家，其餘店家建議先自主暫停營業。

市場處指出，至於轄管台北地下街、大安區的錦安市場、信義區的永春市場2樓二手市集，為減少群聚可能性，及響應中央及台北市政府政策，即日起自主停業至28日，誠品K區地下街、站前地下街Z區提前於晚間8時結束營業。

市場處表示，台北地下街走道仍維持通行，呼籲進入零售市場、夜市、超市、地下街商場的民眾應戴口罩，且會啟動人流管制、量體溫、落實實聯制，及加強宣導保持社交距離，相關地點也會提高環境消毒頻率。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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