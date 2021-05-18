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調援快篩 柯文哲：確診大多輕症僅20%需住院

中央社 / 台北18日電
台北市長柯文哲今天將下行政命令，北市所有大型醫院只有兩個選擇，成立防疫專責病房或撥出人力支援檢疫所、防疫旅館。圖／擷取自直播
台北市長柯文哲今天將下行政命令，北市所有大型醫院只有兩個選擇，成立防疫專責病房或撥出人力支援檢疫所、防疫旅館。圖／擷取自直播

台北市長柯文哲表示，今天將下行政命令，北市所有大型醫院只有兩個選擇，成立防疫專責病房或撥出人力支援檢疫所、防疫旅館；也宣布成立專門運送陽性民眾的團隊。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新增240例本土病例，新北市106例、台北市102例。台北市下午召開疫情記者會。

市長柯文哲宣布，北市所有大型醫院只有兩個選擇，一是成立院內專責防疫病房，並把床數床位等資訊給衛生局彙整管控；如果不成立，就需提供部分人力給北市府調度，去檢疫所或防疫旅館協助處理快篩陽性民眾。

柯文哲表示，確診者中大多是輕症，只有約20%需要住院，因此陽性者或治療後狀況穩定者未必都需要待在醫院，而是有個地方收住他們並觀察後續，醫院就可以將床位空出來，做最有效率使用。

柯文哲還表示成立陽性民眾運輸團隊，目前救護車8輛，每輛可載1至3人、消防局巴士2輛，每輛可載19人、民營巴士10輛，每輛可載21人，由消防局主控。

此外，中央給北市的疫苗將由衛生局管控，給防疫相關的第一線人員先打，優先保護。

媒體提問，有不少醫院傳出拒收確診或快篩陽性者，柯文哲說，疫情變化太快，不是醫院不合作，而是降載需要時間，也必須逐步將現有的病人轉出去，今天行政命令下達之後應該可以解決問題。

至於是否蓋方艙醫院，柯文哲直說「現在蓋也來不及」，北市直接徵用大型旅館，現在快篩陽性幾乎已都收住下來。

此外，媒體詢問北市是否跟進新北，公布各行政區確診人數。副市長黃珊珊表示，目前還是萬華區最多，但其他行政區沒有特別暴增，不打算公布。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 柯文哲

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