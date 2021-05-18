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專家曝恐還有「1400人確診」 指揮中心：現階段防堵雙北

染疫輕症在家隔離 指揮中心：可自行服用退燒藥

中央社 / 台北18日電

新冠肺炎社區流行疫情嚴峻，指揮中心評估大量患者湧現，但8成是輕症，等待安置時間拉長，因此輕症在家隔離時應多喝水，可視醫囑服藥，發燒時可自行服用退燒藥劑。

為保全醫療量能免於超載，中央流行疫情指揮中心日前公布醫療降載措施分流病患，包括採用「加強版集中檢疫所」收治輕症、無症狀、不需積極治療的住院確診病患，今天又公布確診輕症者居家隔離注意事項，將醫院病床留給重症病患。

指揮中心發言人莊人祥表示，若家中或同住者有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）患者，在尚未安排住院前，因為8成新冠肺炎患者都是輕症，在家休息數天後症狀可恢復。

但莊人祥也提醒，等候衛生單位通知時，仍須注意症狀是否惡化。若患者出現喘、呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清、皮膚或指甲床發青，應立刻聯繫119、衛生局或撥打1922專線。

確診患者同住家人中，若本身是新冠肺炎重症高風險族群，包含65歲以上長者、免疫力低下或潛在疾病者等，莊人祥提醒，上述群族不可直接照顧患者。

對於負責照顧者，莊人祥指出，在過程中應盡量避免與確診者直接接觸，確診者在家中需有獨立一人一室，盡量不要離開房間並使用不同衛浴設備。

照顧者若需進入確診者房間，或確診者若離開個人房間，身邊有其他家人時，雙方均須配戴口罩；接觸可能被確診者體液污染物品，建議戴手套，並使用稀釋後漂白水或酒精清潔確診者經常接觸物品，若確診者可自理，建議交由確診者清潔隔離環境。

照顧者若為確診者的密切接觸者，在確診者發病前3天至隔離前曾共同用餐、共同居住或未配戴口罩面對面15分鐘以上接觸，不得外出。照顧者在照顧期間，須注意自身檢康狀況，注重手部衛生，照顧結束後，應自最後一次與確診者接觸日後居家隔離14天。

莊人祥說，若不得已需共用空間，應開窗確保空氣流通，如需共用衛浴設備，建議在浴廁備妥稀釋後的漂白水或酒精，於每次使用後進行消毒。應避免與確診者共餐、共用物品。

確診者使用過後的餐具應以洗潔劑清洗，清洗時建議帶手討，並於清洗完畢後，進行手部清潔。另外，應該禁止訪客，新冠肺炎確診與照顧者均不應和同住者以外人接觸。

指揮中心揮官陳時中說明，去年同期台灣病例非常少，社區基本上是安全的，但如今雙北3級警戒、全台2級警戒，每日新增個案數也都有200至300例，案例數很多，研判個案可能已經在社區存在一段時間。

陳時中說，目前疫情嚴峻，情勢已經不同，「把口罩戴緊緊才是禮貌」，相信只要大家都能維持防疫作為，且醫療機構及社區篩檢站都能儘速把病例找出來，就能讓整個傳播情況下降。

他說，每個人都要盡責，少接觸他人，盡量不要外出，若需要聚會，口罩一定要戴好，應隨時保持高度警覺，「現在跟以往完全不同，大家應該一起注意」。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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