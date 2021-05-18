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病例暴增急診撐不住 賴清德：醫療資源留給需要的人

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德出面疾呼，分類、分級、分流，讓醫療服務保持最大能量。圖／賴清德臉書
副總統賴清德出面疾呼，分類、分級、分流，讓醫療服務保持最大能量。圖／賴清德臉書

國內新冠肺炎病例暴增，多家醫院急診已經快撐不住，副總統賴清德出面疾呼，分類、分級、分流，讓醫療服務保持最大能量，急重症的醫療資源留給需要的人，不要再前往醫學中心急診室，否則會耗費太多醫療量能。

賴清德在臉書上指出，COVID-19（新冠肺炎）和SARS兩者性質明顯不同，COVID-19 （特別是目前在台灣傳染的變異株）比SARS傳染力強，SARS是有發燒、有症狀才會傳染，但是COVID-19在沒有症狀時就具備傳染力。COVID-19輕症比例較高，SARS的病人則較嚴重。

賴清德說，希望民眾能夠充分了解，不必恐慌，並配合中央疫情指揮中心的政策，以達到防疫的目標。第一，請有接觸史或有疑慮的民眾，儘速、直接到篩檢站接受篩檢；不要到醫院急診，避免影響醫院運作。若能儘早診斷，儘早處置，減少病毒在社區傳播的時間，才能對付COVID-19。根據中央疫情指揮中心公布的資料，多數的民眾是在發病的隔天，就被找出來，速度不算慢，但應該更快。

第二，賴清德也說，請接受分級醫療，篩檢陽性的民眾若沒有症狀或只是輕症，請接受安排前往防疫旅館或集中檢疫所隔離、症狀治療即可；有明顯症狀的民眾才須送到專責醫院治療；而若病情轉趨嚴重，專責醫院會再轉診醫學中心。某醫學中心最近三天就收了約110個病人，不分輕重症，已經嚴重影響平時的醫療服務功能。若民眾繼續前往，勢必難以負荷。

賴清德強調，今天台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會的專業醫師也站出來，將加入政府成立的社區篩檢站，目前有320位醫師參與，投入社區篩檢的工作。因此呼籲大家，急重症的醫療資源留給需要的人，不要再前往醫學中心急診室，否則會耗費太多醫療量能。

賴清德表示，現在就是和病毒在賽跑，各縣市政府衛生局可結合各鄕、鎮、區衛生所、診所等，視疫情發展，設置戶外篩檢站，做為採檢或深喉唾液收集點，以減輕醫院急診負擔，可以及早發現潛在感染者，儘早一步治療及阻斷傳播。面對社區感染，各縣市醫療網應確實執行病人分類、疾病分級、就醫分流，杜絕院內感染，確保平時的醫療服務量能不致於受到影響，社會才會穩定。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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