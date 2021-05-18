我國動員外交買疫苗？外交部：和美處共同努力持續爭取
外國媒體報導台灣正動員外交力量，希望盡快取得新冠肺炎疫苗，美國政府已在幫忙台灣協調疫苗製造商加速供貨；外交部發言人歐江安今天表示，外交部在台美關係的既有深厚基礎上，持續推動台美抗疫合作，並與駐美代表處共同努力，持續接洽爭取，以確保我國能順利取得所需的疫苗。
歐江安表示，外交部自去年美國開始推動新冠肺炎疫苗施打後，即協調駐美國代表處積極進洽美方，盼能儘速協助台灣取得所需疫苗。另在中央流行疫情指揮中心主導下，我國政府已與美商莫德納（Moderna）簽約洽購疫苗，相關情形也已經由指揮中心統一對外說明。
歐江安表示，台美雙方去年3月18日共同發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，展現台美攜手對抗新冠肺炎的決心。美國總統拜登17日宣布將於6月底前再釋出2千萬劑疫苗供他國使用。外交部在台美關係的既有深厚基礎上，持續推動台美抗疫合作，並與駐美代表處共同努力，持續接洽爭取，以確保我國能順利取得所需的疫苗。
有媒體報導，我國政府只看重協助友邦取得疫苗更勝於協助國內民眾取得疫苗事，歐江安表示，我國政府積極持續透過各種管道爭取及早取得疫苗，守護國人的健康安全，疫苗的採購及運用由指揮中心統籌主政，外交部全力配合協助，「這是外交部義不容辭的工作」。
歐江安表示，外交部在維護國人健康權益的前提下，也秉持同舟共濟的精神，結合理念相近國家的力量，協助友邦國家設法取得所需疫苗，共同對抗公衛危機，也避免其他方藉機進行疫苗勒索，以保護友邦人民的生命安全。
歐江安表示，協助友邦取得疫苗與台灣採購高品質的國際疫苗相關努力互不排擠，絕不影響我國人民施打有效疫苗的權利。
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