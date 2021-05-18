金門盼向中國買疫苗 陳時中鬆口：若合格中央會統籌
我國本土疫情擴大，民眾搶打疫苗預約都爆滿，現今「一劑難求」，金門縣長楊鎮浯因此建請中央，盼開放向中國購買國際認可的合法疫苗。指揮官陳時中今天態度軟化，他回應：「如果有合格疫苗，中央就可以統籌來做規畫，但現在很難啦。」
我國首批AZ疫苗11.7萬劑，3月3日抵台，3月22日開打，6月15日就到期；自COVAX獲配的19.92萬劑AZ疫苗，4月14日才開打，但效期只到5月31日，目前各大醫院預約都已額滿，且停止自費疫苗預約。
針對離島疫苗問題，楊鎮浯今天指出，金門只獲600劑疫苗，後續僅再配給200劑，以金門14萬戶籍人口而言，數量確實不足，因此呼籲指揮中心全力支持離島疫苗供給，建請中央「同意金門向中國取得國際認可的疫苗」。
對此，陳時中在疫情記者會上回應，地方欲取得中國疫苗，沒有向中央提出相關申請，若申請合格疫苗，中央會統籌處理，「但大概很難，有限的數據和資料而言，大家對中國都不是那麼有信心。」
至於全國接種率達多少，才能產生保護力？陳時中說，疫苗能夠打得越多越好，接種率不到四成是沒效果的，一般要形成社區防禦需60至65％的人施打。
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