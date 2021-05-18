快訊

注意！台鐵電車線故障 四腳亭=七堵=汐止雙向列車延誤

專家曝恐還有「1400人確診」 指揮中心：現階段防堵雙北

快篩陰性不代表未染疫 有疑似症狀禁乘大眾運輸

中央社 / 台北18日電

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中今天提醒，快篩陰性不代表未染疫，檢驗陰性者仍應持續留意健康狀況，落實防疫，有疑似症狀須聯繫衛生單位，禁乘大眾運輸。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土保衛戰，台北市萬華區、新北市板橋區陸續設置快篩站。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中提醒，所有檢測工具皆有偽陰性及偽陽性可能，若病患在潛伏期也有可能無法被檢測出來。

陳時中表示，確診個案接觸者、高風險地區活動史者即使快篩結果陰性，仍應徹底落實相關防疫原則，出現相關症狀須聯絡衛生單位，依指示就醫或採檢，禁止搭乘大眾交通工具，並主動告知醫護人員活動史及接觸史。

陳時中提醒，相關接觸者或高風險者，安置等待期尤其需要更加注意，千萬不要因為看似好像沒症狀就放鬆警戒，出現在自己身上的每個症狀都要提高警覺，共同抗疫。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

快篩陰性不代表沒確診 陳時中：有症狀不要以為只是感冒

陳時中已露疲態 藍籲賴清德取代

台灣爭取參與WHA 美媒刊登陳時中專文

避免跨警戒級區移動 陳時中：就像我現在不會去萬華

相關新聞

台大教授分析：為什麼大部分台灣人配合戴口罩？

這篇文章想談一個在這波COVID-19大流行之中的大哉問：東亞社會相較於「歐美」社會，似乎更不在意自己的自由受到限制，而願意配合政府的防疫規定，特別是帶口罩政策，原因究竟是什麼？是否是因東亞有特別的文化所致？這對於接下的防疫能有何啟示？

金門盼向中國買疫苗 陳時中鬆口：若合格中央會統籌

我國本土疫情擴大，民眾搶打疫苗預約都爆滿，現今「一劑難求」，金門縣長楊鎮浯因此建請中央，盼開放向中國購買國際認可的合法疫...

教育部：明起全台各級學校停止到校上課

教育部表示，為因應國內疫情警戒升級，降低群聚感染風險，將於5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，

蓋方艙醫院？柯文哲：現在蓋來不急 直接徵用大型旅館

台北市今新增102例確診個案，確診數持續增百例，目前台北市醫療量能？是否規畫方艙醫院？柯文哲今說，設置方艙醫院也需要時間...

【重磅快評】被雙北「超車」 教育部停課決策大落漆

這次本土疫情大爆發，雙北成為重災區，為了自救，雙北市長柯文哲及侯友宜展開雙城聯盟，本周一宣布雙北高中職以下從今天起停課至...

新北醫療量能不足 侯友宜考慮增設隔離收治中心

新北市從上周至今確診量飆升，據市府統計已累積465例，其中8成是輕症或無症狀，市長侯友宜表示，面對醫療量能緊繃，除徵用病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。