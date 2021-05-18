快篩陰性不代表未染疫 有疑似症狀禁乘大眾運輸

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中今天提醒，快篩陰性不代表未染疫，檢驗陰性者仍應持續留意健康狀況，落實防疫，有疑似症狀須聯繫衛生單位，禁乘大眾運輸。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土保衛戰，台北市萬華區、新北市板橋區陸續設置快篩站。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中提醒，所有檢測工具皆有偽陰性及偽陽性可能，若病患在潛伏期也有可能無法被檢測出來。

陳時中表示，確診個案接觸者、高風險地區活動史者即使快篩結果陰性，仍應徹底落實相關防疫原則，出現相關症狀須聯絡衛生單位，依指示就醫或採檢，禁止搭乘大眾交通工具，並主動告知醫護人員活動史及接觸史。

陳時中提醒，相關接觸者或高風險者，安置等待期尤其需要更加注意，千萬不要因為看似好像沒症狀就放鬆警戒，出現在自己身上的每個症狀都要提高警覺，共同抗疫。

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