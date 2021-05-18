快篩陰性不代表未染疫 有疑似症狀禁乘大眾運輸
新冠肺炎疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中今天提醒，快篩陰性不代表未染疫，檢驗陰性者仍應持續留意健康狀況，落實防疫，有疑似症狀須聯繫衛生單位，禁乘大眾運輸。
因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土保衛戰，台北市萬華區、新北市板橋區陸續設置快篩站。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中提醒，所有檢測工具皆有偽陰性及偽陽性可能，若病患在潛伏期也有可能無法被檢測出來。
陳時中表示，確診個案接觸者、高風險地區活動史者即使快篩結果陰性，仍應徹底落實相關防疫原則，出現相關症狀須聯絡衛生單位，依指示就醫或採檢，禁止搭乘大眾交通工具，並主動告知醫護人員活動史及接觸史。
陳時中提醒，相關接觸者或高風險者，安置等待期尤其需要更加注意，千萬不要因為看似好像沒症狀就放鬆警戒，出現在自己身上的每個症狀都要提高警覺，共同抗疫。
疫情快報
▪【今日疫情懶人卡】彰化疫情再延燒 亞東院內感染80多歲男性死亡
▪【全台確診地圖】增240例！雙北208例佔多數 竹市雲林0確診破功
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【懶人卡】雙北防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【Q&A】萬華疫情嚴峻！北市快篩站在哪、誰需篩檢?
▪【最新數據】印度首都再延長封鎖 日本大阪累計病歿數超越東京
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言