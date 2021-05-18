彰化疫情再添22例！溪湖埔心永靖列重災區 縣府向中央求援

彰化新冠肺炎疫情緊繃，中央昨天公布縣內累積確診21例，昨天一整天採檢彰化衛生局緊急宣布確認增加22例，疫情倍數上升，確診者足跡遍及溪湖、埔心和永靖，成了重災區，彰化縣長王惠美下午立即宣布3鄉鎮學校含幼稚園從5月19到6月1日停課，社區活動全面停止，餐廳禁飲食限外賣。

彰化縣這波疫情最大家庭群聚是來自溪湖的葡萄販售商，確診媽媽曾在5月8日到花壇麗園餐廳參加宴席，同桌3人確診後，衛生局前天緊急針對1300宴席餐廳發布全面篩檢動員令，昨天已篩檢400多人次，今天為止這一波採檢也已達1千多人。

彰化縣府衛生局長葉彥伯說，除了3名同桌確診者外，另有7名確診者是參加宴席但坐在不同桌，他們都屬於歌唱班成員，這些成員足跡很活躍互動也很密切，吃完喜宴後有的從事旅遊、打麻將、唱歌等日常社區活動，使得12人採檢也確診，年紀都在50歲左右，病毒量都很高。

預計這樣的疫情調查，未來1、2天必須再採檢1千多人，為追趕病毒必須加速阻絕社區傳染鏈，除了大量接觸者疫調，也採取人流管制，雖未達封城，但比目前2級管制嚴格許多。

彰化縣府緊急在中央疫情指揮中心記者會前召開記者會，宣布要加快腳步阻斷縣內3鄉鎮重災區的傳播鏈，彰化縣長王惠美表示，溪湖、永靖與埔心三鄉鎮除了學校全面停課，社區活動包括餐飲、歌唱、泡茶聊天、聯誼等都要停止，也關閉三鄉鎮各類場館及場所，包括幼兒園、托嬰中心等，餐飲業全部改採外賣，現場餐飲一律禁止，傳統市場現場餐飲也禁止。

王惠美說，疫情嚴峻期間民眾要戴好口罩，盡量減少出門，從5月21日到23日全縣啟動大清消工作，鄉親一起配合大清掃，基於事態緊急也請求中央授權縣府第一時間發布疫情以安定人心，支援疫苗或開放緊急採購，並提供化學兵協助清潔消毒作業，也請求中央醫福會支持設立集中檢疫所。

彰化縣長王惠美（中）今天宣布重災區溪湖等三鄉鎮啟動人流管制。記者林敬家／攝影

商品推薦