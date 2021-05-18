快訊

注意！台鐵電車線故障 四腳亭=七堵=汐止雙向列車延誤

專家曝恐還有「1400人確診」 指揮中心：現階段防堵雙北

彰化疫情再添22例！溪湖埔心永靖列重災區 縣府向中央求援

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長衛生局葉彥伯（右二）今出面說明彰化疫情狀況。記者林敬家／攝影
彰化縣長衛生局葉彥伯（右二）今出面說明彰化疫情狀況。記者林敬家／攝影

彰化新冠肺炎疫情緊繃，中央昨天公布縣內累積確診21例，昨天一整天採檢彰化衛生局緊急宣布確認增加22例，疫情倍數上升，確診者足跡遍及溪湖、埔心和永靖，成了重災區，彰化縣長王惠美下午立即宣布3鄉鎮學校含幼稚園從5月19到6月1日停課，社區活動全面停止，餐廳禁飲食限外賣。

彰化縣這波疫情最大家庭群聚是來自溪湖的葡萄販售商，確診媽媽曾在5月8日到花壇麗園餐廳參加宴席，同桌3人確診後，衛生局前天緊急針對1300宴席餐廳發布全面篩檢動員令，昨天已篩檢400多人次，今天為止這一波採檢也已達1千多人。

彰化縣府衛生局長葉彥伯說，除了3名同桌確診者外，另有7名確診者是參加宴席但坐在不同桌，他們都屬於歌唱班成員，這些成員足跡很活躍互動也很密切，吃完喜宴後有的從事旅遊、打麻將、唱歌等日常社區活動，使得12人採檢也確診，年紀都在50歲左右，病毒量都很高。

預計這樣的疫情調查，未來1、2天必須再採檢1千多人，為追趕病毒必須加速阻絕社區傳染鏈，除了大量接觸者疫調，也採取人流管制，雖未達封城，但比目前2級管制嚴格許多。

彰化縣府緊急在中央疫情指揮中心記者會前召開記者會，宣布要加快腳步阻斷縣內3鄉鎮重災區的傳播鏈，彰化縣長王惠美表示，溪湖、永靖與埔心三鄉鎮除了學校全面停課，社區活動包括餐飲、歌唱、泡茶聊天、聯誼等都要停止，也關閉三鄉鎮各類場館及場所，包括幼兒園、托嬰中心等，餐飲業全部改採外賣，現場餐飲一律禁止，傳統市場現場餐飲也禁止。

王惠美說，疫情嚴峻期間民眾要戴好口罩，盡量減少出門，從5月21日到23日全縣啟動大清消工作，鄉親一起配合大清掃，基於事態緊急也請求中央授權縣府第一時間發布疫情以安定人心，支援疫苗或開放緊急採購，並提供化學兵協助清潔消毒作業，也請求中央醫福會支持設立集中檢疫所。

彰化縣長王惠美（中）今天宣布重災區溪湖等三鄉鎮啟動人流管制。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美（中）今天宣布重災區溪湖等三鄉鎮啟動人流管制。記者林敬家／攝影

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

防疫當頭 彰化縣各鄉鎮市成立「口罩糾察隊」勸導

家長盼彰化停課防疫 王惠美：有疑慮可在家學習

賣葡萄染疫婦白天赴喜宴 王惠美當晚到過同飯店

疫情造成恐慌！彰化1.1萬名學生請假 比例達11%

相關新聞

台大教授分析：為什麼大部分台灣人配合戴口罩？

這篇文章想談一個在這波COVID-19大流行之中的大哉問：東亞社會相較於「歐美」社會，似乎更不在意自己的自由受到限制，而願意配合政府的防疫規定，特別是帶口罩政策，原因究竟是什麼？是否是因東亞有特別的文化所致？這對於接下的防疫能有何啟示？

金門盼向中國買疫苗 陳時中鬆口：若合格中央會統籌

我國本土疫情擴大，民眾搶打疫苗預約都爆滿，現今「一劑難求」，金門縣長楊鎮浯因此建請中央，盼開放向中國購買國際認可的合法疫...

教育部：明起全台各級學校停止到校上課

教育部表示，為因應國內疫情警戒升級，降低群聚感染風險，將於5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，

蓋方艙醫院？柯文哲：現在蓋來不急 直接徵用大型旅館

台北市今新增102例確診個案，確診數持續增百例，目前台北市醫療量能？是否規畫方艙醫院？柯文哲今說，設置方艙醫院也需要時間...

【重磅快評】被雙北「超車」 教育部停課決策大落漆

這次本土疫情大爆發，雙北成為重災區，為了自救，雙北市長柯文哲及侯友宜展開雙城聯盟，本周一宣布雙北高中職以下從今天起停課至...

新北醫療量能不足 侯友宜考慮增設隔離收治中心

新北市從上周至今確診量飆升，據市府統計已累積465例，其中8成是輕症或無症狀，市長侯友宜表示，面對醫療量能緊繃，除徵用病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。