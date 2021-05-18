新北確診婦回內埔兒子家小住 到菜市場、火車站7人隔離
屏東縣府今公布一名確診者在屏東縣足跡，案2122，67歲新北市婦人5月12日至屏東縣內埔鄉兒子家小住，14日出現呼吸道症狀，17日確診染疫；18日中央疫情指揮中心通知確認後，縣府公布疫調婦人在屏東停留足跡，包括屏東火車站、客運站、全聯內埔永光店、菜市場、納骨塔、診所等地，已完成消毒作業，匡列7人採檢後居家隔離。
屏東縣府指出，該名婦人曾到火車站、客運站、超市、菜市場等人潮較多地點，屏東縣政府提醒曾出入相關場所民眾自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等相關症狀，應戴醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。
衛生局指出，該名婦人12日上午從高鐵新左營站轉搭台鐵至屏東火車站，再至轉運站搭乘公車到內埔鄉兒子家；13日清晨曾至內埔國小運動場運動，騎機車到台一線與四維路口中油加油站加油；14日因身體不適獨自至蕭文熙診所就醫，之後又到全聯福利中心內埔永光店購物，下午再至內埔菜市場消費；15日至內埔和禎園納骨塔祭拜，及至內埔鄉自強路購買安全帽。
17日這名婦人因症狀未改善，再次至診所就醫，經醫師評估轉介至大醫院就醫，採檢後確認為陽性，現收治在負壓隔離病房，這名婦人長期居住新北市，偶爾才回屏東，屏東縣衛生局通報新北市衛生局相關事宜。
目前衛生局匡列與該名婦人接觸者7人居家隔離，其餘營業場所因婦人短暫停留或為非特定人，列自主健康監測。
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