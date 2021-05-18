PCR核酸篩檢大缺貨 王鴻薇：不是防疫物資充足嗎？

疫情嚴峻，台北市議員王鴻薇今在臉書指出，近幾日不管是快篩或PCR核酸檢驗的需求都大量增加，但她接獲民眾陳情，因5月底因公務出國，雙北多家醫院，竟然都無法預約PCR核酸篩檢，民眾質疑防疫物質真的充足嗎？

王鴻薇說，新冠肺炎疫情在全球仍未平息，許多國家都要求旅客在登機時，必須持有起飛前72小時內採檢的PCR陰性報告，出境旅客都有檢測的必要需求。而現在雙北醫院檢驗大爆滿，不但篩劑缺，人力也嚴重不足，連帶影響許多有出境求學或商務需求的民眾。

王鴻薇表示，疫情延燒導致檢驗需求增加，大家都不樂見，不過行政院長蘇貞昌一再聲稱防疫物資、檢驗量能充足，事實卻是民眾跑遍多家醫院都沒辦法做篩檢，有政府，能放心嗎？

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